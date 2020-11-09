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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9075907690779078>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:51

Re: Альфа-Банк

  consul написав:Оплата была по коду 6012. Перевод.
Откуда инфу узнали: с МАБ или мобильного приложения?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:52

Альфа-Банк

cohan написав:
  consul написав:Спасибо. Вопрос снят. Оплата была по коду 6012. Перевод. Будет влёт. Надо гасить.


Вы рисковый парень
prom.ua и НП для кредиток табу
К сожалению, не я платил. А человек этих наших тонкостей не знает. Правильно понимаю, что все рассрочки тоже нужно теперь досрочно погасить?
consul
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:27

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:
  consul написав:Оплата была по коду 6012. Перевод.
Откуда инфу узнали: с МАБ или мобильного приложения?
Мобильного приложения
consul
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:55

  consul написав:
cohan написав:
  consul написав:Спасибо. Вопрос снят. Оплата была по коду 6012. Перевод. Будет влёт. Надо гасить.


Вы рисковый парень
prom.ua и НП для кредиток табу
К сожалению, не я платил. А человек этих наших тонкостей не знает. Правильно понимаю, что все рассрочки тоже нужно теперь досрочно погасить?

Ні, розсрочки не чіпати. Вони живуть окремо і не впливають на це.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:09

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:
  consul написав:
cohan написав:[quote="5095420:consul"]Спасибо. Вопрос снят. Оплата была по коду 6012. Перевод. Будет влёт. Надо гасить.


Вы рисковый парень
prom.ua и НП для кредиток табу
К сожалению, не я платил. А человек этих наших тонкостей не знает. Правильно понимаю, что все рассрочки тоже нужно теперь досрочно погасить?

Ні, розсрочки не чіпати. Вони живуть окремо і не впливають на це.[/quote]Надеюсь, официальный представитель это подтвердит? Тогда будет совершенно другая картина.
consul
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 06:38

Re: Альфа-Банк

  consul написав:Мобильного приложения
Проверяйте информацию в МАБ. Alfa Mobile может представлять эту информацию некорректно.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 08:26

  consul написав:Правильно понимаю, что все рассрочки тоже нужно теперь досрочно погасить?

Рассрочки погашать не нужно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:20

Re: Альфа-Банк

Зображення

я правильно понимаю комиссия 1% за онлайн валютообмен?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:37

  vitaliian написав:Зображення

я правильно понимаю комиссия 1% за онлайн валютообмен?

Добрый день. Нет. За онлайн валютообмен в мобайле нет комиссии. А если будете рассчитываться картой в валюте, отличной от валюты счета, будет комиссия 1%.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:53

При отправке SWIFT, как можно реквизиты передать в отделение чтобы не печатать? Или их надо распечатать?
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