|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:59
proftpd66 написав:
При отправке SWIFT, как можно реквизиты передать в отделение чтобы не печатать? Или их надо распечатать?
Добры день. Нужно печатать.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9590
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 870 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18864
|2646425
|
|
|7412
|1666421
|
|
|17486
|2451236
|
|