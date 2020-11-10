Добры день. Нужно печатать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:59
Додано: Сер 11 лис, 2020 08:03
Re: Альфа-Банк
Доброе утро. Подскажите пожалуйста это нормально, что вывод орехов произвелся на кредитную карту, хотя выбирал дебетную? Или это ошибка какая то?
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