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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:59
proftpd66 написав:
При отправке SWIFT, как можно реквизиты передать в отделение чтобы не печатать? Или их надо распечатать?
Добры день. Нужно печатать.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 08:03
Доброе утро. Подскажите пожалуйста это нормально, что вывод орехов произвелся на кредитную карту, хотя выбирал дебетную? Или это ошибка какая то?
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Додано: Сер 11 лис, 2020 08:17
_PORT_UA написав:
Доброе утро. Подскажите пожалуйста это нормально, что вывод орехов произвелся на кредитную карту, хотя выбирал дебетную? Или это ошибка какая то?
Добрый день. На данный момент возврат покупок может производиться на карту, с которой совершена покупка.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 08:37
_PORT_UA написав:
Доброе утро. Подскажите пожалуйста это нормально, что вывод орехов произвелся на кредитную карту, хотя выбирал дебетную? Или это ошибка какая то?
Я перед выводом перетыциваю несколько раз по всем картам, и тогда выводит на последнюю тыцяную. Вот на днях номально вывел на Ультру, хотя трачу ток с кредиток.
Но може то спецом именно для меня сделали такой вывод, бо я очень-очень просил
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 11 лис, 2020 13:09
clientage написав: _PORT_UA написав:
Доброе утро. Подскажите пожалуйста это нормально, что вывод орехов произвелся на кредитную карту, хотя выбирал дебетную? Или это ошибка какая то?
Я перед выводом перетыциваю несколько раз по всем картам, и тогда выводит на последнюю тыцяную. Вот на днях номально вывел на Ультру, хотя трачу ток с кредиток.
Но може то спецом именно для меня сделали такой вывод, бо я очень-очень просил
Клас! В мене щойно вашим методом вперше вийшло повернути горіхи на Ультру замість кредитки. Дякую за пораду))
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Додано: Сер 11 лис, 2020 13:52
clientage написав: _PORT_UA написав:
Доброе утро. Подскажите пожалуйста это нормально, что вывод орехов произвелся на кредитную карту, хотя выбирал дебетную? Или это ошибка какая то?
Я перед выводом перетыциваю несколько раз по всем картам, и тогда выводит на последнюю тыцяную. Вот на днях номально вывел на Ультру, хотя трачу ток с кредиток.
Но може то спецом именно для меня сделали такой вывод, бо я очень-очень просил
Тоже с недавних пор проделываю такие манипуляции ибо однажды орехи вывелись на максимку
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cohan
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Идея Банк
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