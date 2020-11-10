RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9075907690779078

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:59

  proftpd66 написав:При отправке SWIFT, как можно реквизиты передать в отделение чтобы не печатать? Или их надо распечатать?

Добры день. Нужно печатать.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9591
З нами з: 18.02.13
Подякував: 91 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 08:03

Re: Альфа-Банк

Доброе утро. Подскажите пожалуйста это нормально, что вывод орехов произвелся на кредитную карту, хотя выбирал дебетную? Или это ошибка какая то?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
Повідомлень: 588
З нами з: 09.02.14
Подякував: 53 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 08:17

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Подскажите пожалуйста это нормально, что вывод орехов произвелся на кредитную карту, хотя выбирал дебетную? Или это ошибка какая то?

Добрый день. На данный момент возврат покупок может производиться на карту, с которой совершена покупка.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9591
З нами з: 18.02.13
Подякував: 91 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 08:37

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Подскажите пожалуйста это нормально, что вывод орехов произвелся на кредитную карту, хотя выбирал дебетную? Или это ошибка какая то?

Я перед выводом перетыциваю несколько раз по всем картам, и тогда выводит на последнюю тыцяную. Вот на днях номально вывел на Ультру, хотя трачу ток с кредиток.
Но може то спецом именно для меня сделали такой вывод, бо я очень-очень просил :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32890
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2614 раз.
Подякували: 3856 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:09

  clientage написав:
  _PORT_UA написав:Доброе утро. Подскажите пожалуйста это нормально, что вывод орехов произвелся на кредитную карту, хотя выбирал дебетную? Или это ошибка какая то?

Я перед выводом перетыциваю несколько раз по всем картам, и тогда выводит на последнюю тыцяную. Вот на днях номально вывел на Ультру, хотя трачу ток с кредиток.
Но може то спецом именно для меня сделали такой вывод, бо я очень-очень просил :lol:

Клас! В мене щойно вашим методом вперше вийшло повернути горіхи на Ультру замість кредитки. Дякую за пораду))
SL5
 
Повідомлень: 21
З нами з: 16.05.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:52

  clientage написав:
  _PORT_UA написав:Доброе утро. Подскажите пожалуйста это нормально, что вывод орехов произвелся на кредитную карту, хотя выбирал дебетную? Или это ошибка какая то?

Я перед выводом перетыциваю несколько раз по всем картам, и тогда выводит на последнюю тыцяную. Вот на днях номально вывел на Ультру, хотя трачу ток с кредиток.
Но може то спецом именно для меня сделали такой вывод, бо я очень-очень просил :lol:

Тоже с недавних пор проделываю такие манипуляции ибо однажды орехи вывелись на максимку :evil:
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2143
З нами з: 26.02.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9075907690779078
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Hit777, ingtrans, SL5, vasyatko, wolt450 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4422, 4423, 4424
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44234 5361342
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 12:09
cohan
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 740, 741, 742
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7419 1667365
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 11:35
Boundless
Идея Банк 1 ... 1885, 1886, 1887
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18869 2647361
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 00:14
Maksi2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.