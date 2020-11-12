Додано: Сер 11 лис, 2020 08:03

Доброе утро. Подскажите пожалуйста это нормально, что вывод орехов произвелся на кредитную карту, хотя выбирал дебетную? Или это ошибка какая то?

http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!