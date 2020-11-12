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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 08:38
antey718 написав:Alfa_bank
А что это за прикол в мобильном приложении, карта максимум 2.0 подсвечена красным и отображается как заблокированная так как платеж не внесен притом что РД у меня 16 число.
Добрый день. Проверьте в веб-версии, там должно быть все хорошо. В Мобайле может отображаться некорректно.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:06
Alfa_Bank написав: antey718 написав:Alfa_bank
А что это за прикол в мобильном приложении, карта максимум 2.0 подсвечена красным и отображается как заблокированная так как платеж не внесен притом что РД у меня 16 число.
Добрый день. Проверьте в веб-версии, там должно быть все хорошо. В Мобайле может отображаться некорректно.
В веб версии все ок, баг в мобильном приложении, и это ненормально, поскольку приложение должно тянуть инфу с сервера, а не показывать отсебятину.
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