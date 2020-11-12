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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9076907790789079

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 08:38

  antey718 написав:Alfa_bank
А что это за прикол в мобильном приложении, карта максимум 2.0 подсвечена красным и отображается как заблокированная так как платеж не внесен притом что РД у меня 16 число.

Добрый день. Проверьте в веб-версии, там должно быть все хорошо. В Мобайле может отображаться некорректно.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9593
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:06

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Alfa_bank
А что это за прикол в мобильном приложении, карта максимум 2.0 подсвечена красным и отображается как заблокированная так как платеж не внесен притом что РД у меня 16 число.

Добрый день. Проверьте в веб-версии, там должно быть все хорошо. В Мобайле может отображаться некорректно.

В веб версии все ок, баг в мобильном приложении, и это ненормально, поскольку приложение должно тянуть инфу с сервера, а не показывать отсебятину.
antey718
 
Повідомлень: 543
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