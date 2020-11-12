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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 08:38
antey718 написав:Alfa_bank
А что это за прикол в мобильном приложении, карта максимум 2.0 подсвечена красным и отображается как заблокированная так как платеж не внесен притом что РД у меня 16 число.
Добрый день. Проверьте в веб-версии, там должно быть все хорошо. В Мобайле может отображаться некорректно.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:06
Alfa_Bank написав: antey718 написав:Alfa_bank
А что это за прикол в мобильном приложении, карта максимум 2.0 подсвечена красным и отображается как заблокированная так как платеж не внесен притом что РД у меня 16 число.
Добрый день. Проверьте в веб-версии, там должно быть все хорошо. В Мобайле может отображаться некорректно.
В веб версии все ок, баг в мобильном приложении, и это ненормально, поскольку приложение должно тянуть инфу с сервера, а не показывать отсебятину.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:16
Уважаемый представитель!
Помогите разобраться, пожалуйста. По услуге "Альфа-перевод" мне из-за границы могут с карты любого иностранного банка выслать валюту на мою карту в Вашем банке через P2P? Или отправитель должен обязательно быть Вашим клиентом?
Спасибо!
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:40
Alfa_Bank написав: idealstorm написав:
Alfa_Bank,
подскажите, оформляю кредитку Выгоду - в нагрузку идет смс, защита от кражи и страховка жизни.
Кроме смс, как отключить правильно ненужный багаж? Когда и где это делается?
Добрый день. Обратитесь в Контакт-Центр для отключения. По новой карте отключить можно в любое время.
Спасибо. А если карта сейчас в процессе выпуска...нужно ждать получения на руки, активации, а только потом отключать? Или заблаговременно можно?
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