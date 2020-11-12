Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:16

Уважаемый представитель!

Помогите разобраться, пожалуйста. По услуге "Альфа-перевод" мне из-за границы могут с карты любого иностранного банка выслать валюту на мою карту в Вашем банке через P2P? Или отправитель должен обязательно быть Вашим клиентом?

Спасибо!

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