Уважаемый представитель! Помогите разобраться, пожалуйста. По услуге "Альфа-перевод" мне из-за границы могут с карты любого иностранного банка выслать валюту на мою карту в Вашем банке через P2P? Или отправитель должен обязательно быть Вашим клиентом? Спасибо!
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idealstorm написав:Alfa_Bank, подскажите, оформляю кредитку Выгоду - в нагрузку идет смс, защита от кражи и страховка жизни. Кроме смс, как отключить правильно ненужный багаж? Когда и где это делается?
Добрый день. Обратитесь в Контакт-Центр для отключения. По новой карте отключить можно в любое время.
Спасибо. А если карта сейчас в процессе выпуска...нужно ждать получения на руки, активации, а только потом отключать? Или заблаговременно можно?
idealstorm написав:Alfa_Bank, подскажите, оформляю кредитку Выгоду - в нагрузку идет смс, защита от кражи и страховка жизни. Кроме смс, как отключить правильно ненужный багаж? Когда и где это делается?
Добрый день. Обратитесь в Контакт-Центр для отключения. По новой карте отключить можно в любое время.
Спасибо. А если карта сейчас в процессе выпуска...нужно ждать получения на руки, активации, а только потом отключать? Или заблаговременно можно?
отключать нуна через 2..3 рабочих дн после активации Причем вам прийдется собрать нервы в кулак и выслушать не перебивая минилекцию на 5..10 мин о полезности страховок от специальной девочки. А если будете перебивать, то процесс только удлинится. Ваша задача отвечать спокойно и уверенно НЕТ на все вопросы по сохранению страховок
Annet_ написав:Уважаемый представитель! Помогите разобраться, пожалуйста. По услуге "Альфа-перевод" мне из-за границы могут с карты любого иностранного банка выслать валюту на мою карту в Вашем банке через P2P? Или отправитель должен обязательно быть Вашим клиентом? Спасибо!
clientage написав:выслушать не перебивая минилекцию на 5..10 мин о полезности страховок от специальной девочки.
Зачем, если можно написать в чат. Баг с самоуничтожением апликухи пофиксили же
Да, можно и так попробовать А тормоза в Чате остались? Хотяя можно туда настучать запыт и смело идти на часик в спортзал Потом останется только проверить ответ Чата и убедиться, шо все сделали
Девочка уже с толком и расстановкой мне рассказала, когда Я оформлял карту по телефону ... я уже наслушался этого. Говорит, но вы же заплатите всего 1 гривну за 1000 кредитных...ага, а потом Банк мне присылает - вам установлен лимит на 75к....ага, спасибо.... 75 гривен за воздух.
Annet_ написав:Уважаемый представитель! Помогите разобраться, пожалуйста. По услуге "Альфа-перевод" мне из-за границы могут с карты любого иностранного банка выслать валюту на мою карту в Вашем банке через P2P? Или отправитель должен обязательно быть Вашим клиентом? Спасибо!