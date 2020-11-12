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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9077907890799080>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 08:38

  antey718 написав:Alfa_bank
А что это за прикол в мобильном приложении, карта максимум 2.0 подсвечена красным и отображается как заблокированная так как платеж не внесен притом что РД у меня 16 число.

Добрый день. Проверьте в веб-версии, там должно быть все хорошо. В Мобайле может отображаться некорректно.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:06

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Alfa_bank
А что это за прикол в мобильном приложении, карта максимум 2.0 подсвечена красным и отображается как заблокированная так как платеж не внесен притом что РД у меня 16 число.

Добрый день. Проверьте в веб-версии, там должно быть все хорошо. В Мобайле может отображаться некорректно.

В веб версии все ок, баг в мобильном приложении, и это ненормально, поскольку приложение должно тянуть инфу с сервера, а не показывать отсебятину.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:16

Альфа-перевод

Уважаемый представитель!
Помогите разобраться, пожалуйста. По услуге "Альфа-перевод" мне из-за границы могут с карты любого иностранного банка выслать валюту на мою карту в Вашем банке через P2P? Или отправитель должен обязательно быть Вашим клиентом?
Спасибо!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:40

  Alfa_Bank написав:
  idealstorm написав:Alfa_Bank,
подскажите, оформляю кредитку Выгоду - в нагрузку идет смс, защита от кражи и страховка жизни.
Кроме смс, как отключить правильно ненужный багаж? Когда и где это делается?

Добрый день. Обратитесь в Контакт-Центр для отключения. По новой карте отключить можно в любое время.

Спасибо. А если карта сейчас в процессе выпуска...нужно ждать получения на руки, активации, а только потом отключать? Или заблаговременно можно?
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:09

  idealstorm написав:
  Alfa_Bank написав:
  idealstorm написав:Alfa_Bank,
подскажите, оформляю кредитку Выгоду - в нагрузку идет смс, защита от кражи и страховка жизни.
Кроме смс, как отключить правильно ненужный багаж? Когда и где это делается?

Добрый день. Обратитесь в Контакт-Центр для отключения. По новой карте отключить можно в любое время.

Спасибо. А если карта сейчас в процессе выпуска...нужно ждать получения на руки, активации, а только потом отключать? Или заблаговременно можно?

отключать нуна через 2..3 рабочих дн после активации
Причем вам прийдется собрать нервы в кулак и выслушать не перебивая минилекцию на 5..10 мин о полезности страховок от специальной девочки. А если будете перебивать, то процесс только удлинится. Ваша задача отвечать спокойно и уверенно НЕТ на все вопросы по сохранению страховок :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:16

  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
Помогите разобраться, пожалуйста. По услуге "Альфа-перевод" мне из-за границы могут с карты любого иностранного банка выслать валюту на мою карту в Вашем банке через P2P? Или отправитель должен обязательно быть Вашим клиентом?
Спасибо!

Добрый день. Отправитель не обязательно должен быть нашим клиентом. Требования к отправителю:
-карта зарубежного Банка из списка: https://p2p.alfabank.ua/exBankOperationP2P/static/upload/INTER_IN.pdf.
-валюта карты - любая.
-по карте подключена услуга 3DSecure.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:37

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:выслушать не перебивая минилекцию на 5..10 мин о полезности страховок от специальной девочки.

Зачем, если можно написать в чат.
Баг с самоуничтожением апликухи пофиксили же :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:41

  Kalgan написав:
  clientage написав:выслушать не перебивая минилекцию на 5..10 мин о полезности страховок от специальной девочки.

Зачем, если можно написать в чат.
Баг с самоуничтожением апликухи пофиксили же :)

Да, можно и так попробовать
А тормоза в Чате остались?
Хотяя можно туда настучать запыт и смело идти на часик в спортзал
Потом останется только проверить ответ Чата и убедиться, шо все сделали :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:57

  clientage написав:
  Kalgan написав:
  clientage написав:выслушать не перебивая минилекцию на 5..10 мин о полезности страховок от специальной девочки.

Зачем, если можно написать в чат.
Баг с самоуничтожением апликухи пофиксили же :)

Да, можно и так попробовать
А тормоза в Чате остались?
Хотяя можно туда настучать запыт и смело идти на часик в спортзал
Потом останется только проверить ответ Чата и убедиться, шо все сделали :idea:


Девочка уже с толком и расстановкой мне рассказала, когда Я оформлял карту по телефону ... я уже наслушался этого. Говорит, но вы же заплатите всего 1 гривну за 1000 кредитных...ага, а потом Банк мне присылает - вам установлен лимит на 75к....ага, спасибо.... 75 гривен за воздух.
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:16

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
Помогите разобраться, пожалуйста. По услуге "Альфа-перевод" мне из-за границы могут с карты любого иностранного банка выслать валюту на мою карту в Вашем банке через P2P? Или отправитель должен обязательно быть Вашим клиентом?
Спасибо!

Добрый день. Отправитель не обязательно должен быть нашим клиентом. Требования к отправителю:
-карта зарубежного Банка из списка: https://p2p.alfabank.ua/exBankOperationP2P/static/upload/INTER_IN.pdf.
-валюта карты - любая.
-по карте подключена услуга 3DSecure.

Спасибо!
Т.е. у отправителя может быть карта любого зарубежного банка из этого списка стран?
Услуга 3DSecure должна быть подключена к карте отправителя?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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