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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9077907890799080

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:25

  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
Помогите разобраться, пожалуйста. По услуге "Альфа-перевод" мне из-за границы могут с карты любого иностранного банка выслать валюту на мою карту в Вашем банке через P2P? Или отправитель должен обязательно быть Вашим клиентом?
Спасибо!

Добрый день. Отправитель не обязательно должен быть нашим клиентом. Требования к отправителю:
-карта зарубежного Банка из списка: https://p2p.alfabank.ua/exBankOperationP2P/static/upload/INTER_IN.pdf.
-валюта карты - любая.
-по карте подключена услуга 3DSecure.

Спасибо!
Т.е. у отправителя может быть карта любого зарубежного банка из этого списка стран?
Услуга 3DSecure должна быть подключена к карте отправителя?

Да, все верно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:35

А чего это нельзя оплатить КиевГазЭнерджи в МАБе???

Только распределение... А нужен газ.
.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:15

  freelanc написав:А чего это нельзя оплатить КиевГазЭнерджи в МАБе???

Только распределение... А нужен газ.

Киевлянина видно невооруженным глазом... Надо же - нету, как так?
Я вот вообще ничего не могу там оплатить, и что?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:16

  freelanc написав:А чего это нельзя оплатить КиевГазЭнерджи в МАБе???

Только распределение... А нужен газ.

После оплаты распределения при второй попытке будет газ.
Сибарит
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