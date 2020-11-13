Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:25
Annet_ написав: Alfa_Bank написав: Annet_ написав:
Уважаемый представитель!
Помогите разобраться, пожалуйста. По услуге "Альфа-перевод" мне из-за границы могут с карты любого иностранного банка выслать валюту на мою карту в Вашем банке через P2P? Или отправитель должен обязательно быть Вашим клиентом?
Спасибо!
Добрый день. Отправитель не обязательно должен быть нашим клиентом. Требования к отправителю:
-карта зарубежного Банка из списка:
https://p2p.alfabank.ua/exBankOperationP2P/static/upload/INTER_IN.pdf
.
-валюта карты - любая.
-по карте подключена услуга 3DSecure.
Спасибо!
Т.е. у отправителя может быть карта
любого зарубежного банка
из этого списка стран?
Услуга 3DSecure должна быть подключена к карте отправителя?
Да, все верно.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:35
А чего это нельзя оплатить КиевГазЭнерджи в МАБе???
Только распределение... А нужен газ.
.
freelanc
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:15
freelanc написав:
А чего это нельзя оплатить КиевГазЭнерджи в МАБе???
Только распределение... А нужен газ.
Киевлянина видно невооруженным глазом... Надо же - нету, как так?
Я вот вообще ничего не могу там оплатить, и что?
M-Audio
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:16
freelanc написав:
А чего это нельзя оплатить КиевГазЭнерджи в МАБе???
Только распределение... А нужен газ.
После оплаты распределения при второй попытке будет газ.
Сибарит
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