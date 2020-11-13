Annet_ написав:Уважаемый представитель! Помогите разобраться, пожалуйста. По услуге "Альфа-перевод" мне из-за границы могут с карты любого иностранного банка выслать валюту на мою карту в Вашем банке через P2P? Или отправитель должен обязательно быть Вашим клиентом? Спасибо!
Annet_ Имел неосторожность воспользоваться этой услугой.Вывод-НИКОГДА больше.Обманывают и на курсах,и на валютах.Вам выслали одну валюту,альфа получила другую,блокировка по одному курсу,зачисление по другому.Это фирменные мошенники.Только приват и форвард. Альфа за последние 2 года скурвилась. Одной надежностью сыт не будешь.
Arien написав:а чем удобна оплата через встроенные шаблоны коммуналки? есть же непосредственно реквизиты на платежках, я всегда сверяю с своими шаблонами, ничего ли не менялось, и перевожу, м/б без комис.
Вы шутите?.. конечно, через шаблон удобней. начиная от того, что не надо набирать платежки с реквизитами и заканчивая, что не надо париться, как заполнить поле назначение - получатель должен же определить что платеж от Вас, а не от Васи. я вот понятия не имею, что надо писать в назначении платежа, и это не описано в платежках;)