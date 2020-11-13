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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9077907890799080

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:25

  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Уважаемый представитель!
Помогите разобраться, пожалуйста. По услуге "Альфа-перевод" мне из-за границы могут с карты любого иностранного банка выслать валюту на мою карту в Вашем банке через P2P? Или отправитель должен обязательно быть Вашим клиентом?
Спасибо!

Добрый день. Отправитель не обязательно должен быть нашим клиентом. Требования к отправителю:
-карта зарубежного Банка из списка: https://p2p.alfabank.ua/exBankOperationP2P/static/upload/INTER_IN.pdf.
-валюта карты - любая.
-по карте подключена услуга 3DSecure.

Спасибо!
Т.е. у отправителя может быть карта любого зарубежного банка из этого списка стран?
Услуга 3DSecure должна быть подключена к карте отправителя?

Да, все верно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:35

А чего это нельзя оплатить КиевГазЭнерджи в МАБе???

Только распределение... А нужен газ.
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freelanc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:15

  freelanc написав:А чего это нельзя оплатить КиевГазЭнерджи в МАБе???

Только распределение... А нужен газ.

Киевлянина видно невооруженным глазом... Надо же - нету, как так?
Я вот вообще ничего не могу там оплатить, и что?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:16

  freelanc написав:А чего это нельзя оплатить КиевГазЭнерджи в МАБе???

Только распределение... А нужен газ.

После оплаты распределения при второй попытке будет газ.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:21

  freelanc написав:А чего это нельзя оплатить КиевГазЭнерджи в МАБе???

Только распределение... А нужен газ.


А зачем вообще там что-то платить?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:42

Annet_
Имел неосторожность воспользоваться этой услугой.Вывод-НИКОГДА больше.Обманывают и на курсах,и на валютах.Вам выслали одну валюту,альфа получила другую,блокировка по одному курсу,зачисление по другому.Это фирменные мошенники.Только приват и форвард. Альфа за последние 2 года скурвилась. Одной надежностью сыт не будешь.
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:10

Re: Альфа-Банк

а чем удобна оплата через встроенные шаблоны коммуналки?
есть же непосредственно реквизиты на платежках, я всегда сверяю с своими шаблонами, ничего ли не менялось, и перевожу, м/б без комис.
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:51

  Arien написав:а чем удобна оплата через встроенные шаблоны коммуналки?
есть же непосредственно реквизиты на платежках, я всегда сверяю с своими шаблонами, ничего ли не менялось, и перевожу, м/б без комис.


Вы шутите?..
конечно, через шаблон удобней.
начиная от того, что не надо набирать платежки с реквизитами и заканчивая, что не надо париться, как заполнить поле назначение - получатель должен же определить что платеж от Вас, а не от Васи. я вот понятия не имею, что надо писать в назначении платежа, и это не описано в платежках;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:07

Re: Альфа-Банк

Колеги, прошу допомогти розібратися.
Карта Ред, РД 16 числа. Борг, що світився в МАБі, був 1003 грн. Вчора в Епіцентрі була покупка на 560 грн. , яка вже є проведена 16-им листопадом(в Епіцентрі термінали Альфи стоять). І ось сьогодні сума боргу, що треба загасити до 16 листопада, стала 1563 грн - рівно на суму вчорашньої покупки.
Чому? Якщо це Ред кредитка, не Максимум, то ці 560 грн. треба загасити до 16 грудня, чи не так ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:12

Re: Альфа-Банк

maxprofit написав:Чому? Якщо це Ред кредитка, не Максимум, то ці 560 грн. треба загасити до 16 грудня, чи не так ?

Альфа хоче видурити більше грошей.)) Тут такий хитрий алгоритм і сума криво відображається в останні дні перед РД.
Все вірно. Гасите лише ту суму, яка була сформована після попередньої РД.
stryzhko
 
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