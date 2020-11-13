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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лис, 2020 15:36
Хотел спросить у клиентов банки , как аллка глотает Swift на отправку и прийом?
Не хочет глотать орешки .
Может захочет чтобы я ФОП открыл .
Выбирают между Oshad и алкой. Ощад может забить на это из-за своих мертвых кредитов. А Алка будет вредничать .
Ещё есть ОТП .
Я хочу скупить все товары в США чтобы начался дефицит и инфляция . Или наоборот.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 16:10
maxprofit написав:
Чому? Якщо це Ред кредитка, не Максимум, то ці 560 грн. треба загасити до 16 грудня, чи не так ?
За 1дн до РД Алка начинает светить в МАБе сумму ОБЩЕЙ задолженности под РКО (которой для Рэд уже нет, но есть для ЭКО, например). Поэтому сумму грейса в ПП для любителей гаситься в последний день нуна просто выписать заранее себе на ладошку, а задолженность под следующий ПП (в т.ч. с учетом отой вашей покупки и очередных частей Рассрочек) будет сформирована после 21:00 в РД.
С Алкой не загуляешЬ
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Додано: Суб 14 лис, 2020 16:18
clientage
можно не выписывать, в вайбере же присылают каждый месяц сумму задолженности льготного периода
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velvet
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Додано: Суб 14 лис, 2020 16:45
velvet написав:clientage
можно не выписывать, в вайбере же присылают каждый месяц сумму задолженности льготного периода
Нее, ну а если чуток погасился на протяжении текущего ПП?
Я то веду ДомБух, у меня все ходы записаны.
Ну а начинающие свинорылы, т.с. подсвинки, могут и повизгивать от неожиданности таких кренделей от Аллюсика
Опять же, в отом СМСе указана совсем другая дата погашения. Ото и думай чему там верить, а чему не верить... Нее, на ладошке сподручнее -- сам записал, сам погасил
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