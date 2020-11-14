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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9078907990809081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:36

Хотел спросить у клиентов банки , как аллка глотает Swift на отправку и прийом?

Не хочет глотать орешки .

Может захочет чтобы я ФОП открыл .

Выбирают между Oshad и алкой. Ощад может забить на это из-за своих мертвых кредитов. А Алка будет вредничать .
Ещё есть ОТП .

Я хочу скупить все товары в США чтобы начался дефицит и инфляция . Или наоборот.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:10

Re: Альфа-Банк

  maxprofit написав:Чому? Якщо це Ред кредитка, не Максимум, то ці 560 грн. треба загасити до 16 грудня, чи не так ?

За 1дн до РД Алка начинает светить в МАБе сумму ОБЩЕЙ задолженности под РКО (которой для Рэд уже нет, но есть для ЭКО, например). Поэтому сумму грейса в ПП для любителей гаситься в последний день нуна просто выписать заранее себе на ладошку, а задолженность под следующий ПП (в т.ч. с учетом отой вашей покупки и очередных частей Рассрочек) будет сформирована после 21:00 в РД.
С Алкой не загуляешЬ :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:18

clientage
можно не выписывать, в вайбере же присылают каждый месяц сумму задолженности льготного периода :)
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:45

  velvet написав:clientage
можно не выписывать, в вайбере же присылают каждый месяц сумму задолженности льготного периода :)

Нее, ну а если чуток погасился на протяжении текущего ПП?
Я то веду ДомБух, у меня все ходы записаны.
Ну а начинающие свинорылы, т.с. подсвинки, могут и повизгивать от неожиданности таких кренделей от Аллюсика :roll:
Опять же, в отом СМСе указана совсем другая дата погашения. Ото и думай чему там верить, а чему не верить... Нее, на ладошке сподручнее -- сам записал, сам погасил :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:13

  stryzhko написав:
maxprofit написав:Чому? Якщо це Ред кредитка, не Максимум, то ці 560 грн. треба загасити до 16 грудня, чи не так ?

Альфа хоче видурити більше грошей.)) Тут такий хитрий алгоритм і сума криво відображається в останні дні перед РД.
Все вірно. Гасите лише ту суму, яка була сформована після попередньої РД.


як раз цей момент працює не криво.
красна сума показує заборгованість не пільгового періоду а повну заборгованість на РД.
так що мухи окремо а котлети окремо - цей механізм був налаштований ще тоді коли була така штука як РКО.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:16

clientage
Шеф
надоїли - записали
випили - вичоркнули ? :D
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:22

Re: Альфа-Банк

mephala написав:так що мухи окремо а котлети окремо - цей механізм був налаштований ще тоді коли була така штука як РКО.

Це зрозуміло, але якщо РКО вже давно нема, то мух таки варто було б відділити. Тому вважаю, що таки на даний момент таки відображається криво для RED
stryzhko
 
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