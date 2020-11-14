кредитными или своими? кредитными точно есть, а если на кредитке свои, то скорее всего тоже есть - никогда своими с кредитки СЭП не делал и уже не помню, что там в тарифах.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:49
кредитными или своими? кредитными точно есть, а если на кредитке свои, то скорее всего тоже есть - никогда своими с кредитки СЭП не делал и уже не помню, что там в тарифах.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 15 лис, 2020 00:04
Re: Альфа-Банк
в тарифах за такое берут 4% комисс, впрочем как и в любой др. банке
А у Алки еще "фича" по этому поводу есть -- в ИБ мона легко перепутать платежную карту, и вместо дебетки заплатить с кредитки
... делайте хоть что-нибудь!
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