кредитными или своими? кредитными точно есть, а если на кредитке свои, то скорее всего тоже есть - никогда своими с кредитки СЭП не делал и уже не помню, что там в тарифах.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 23:49
кредитными или своими? кредитными точно есть, а если на кредитке свои, то скорее всего тоже есть - никогда своими с кредитки СЭП не делал и уже не помню, что там в тарифах.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 15 лис, 2020 00:04
Re: Альфа-Банк
в тарифах за такое берут 4% комисс, впрочем как и в любой др. банке
А у Алки еще "фича" по этому поводу есть -- в ИБ мона легко перепутать платежную карту, и вместо дебетки заплатить с кредитки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 лис, 2020 14:25
ну не в любой, но есть банки с такой слабостью - Кредо, Юнекс знаю
ОТП, ПУМБ вроде из приличных
Форвард тоже, но на скунса теперь зуб
Додано: Нед 15 лис, 2020 14:26
ну не в любой, но есть банки с такой слабостью - Кредо, Юнекс знаю
ОТП, ПУМБ вроде из приличных, свои отправляются как свои
Форвард тоже, но на скунса теперь зуб
Додано: Нед 15 лис, 2020 14:33
Re: Альфа-Банк
Ну у Форварда такая операция приводит к вылету из грейса и насичлению комиссии из расчета 48% годовых. Собственно, банки в основном деляться на две категории по начислению комиссии за снятие наличных и перводы кредитных средств: комиссия (те же 4% или около того) берется сразу или комиссия начисляется постепенно (те же 48% годовых). С ОТП и ПУМБ не сталкивался, не знаю что-там у них.
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