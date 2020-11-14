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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9079908090819082

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:49

  Arien написав:
  ol_zy написав:так и за кредитные без комиса можно ж вроде платить по встроенному шаблону?

а, с кредитных карт при обычном м/б платеже есть комиссия? тогда, наверное, в этом дело.

кредитными или своими? кредитными точно есть, а если на кредитке свои, то скорее всего тоже есть - никогда своими с кредитки СЭП не делал и уже не помню, что там в тарифах.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 00:04

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:никогда своими с кредитки СЭП не делал и уже не помню, что там в тарифах.

в тарифах за такое берут 4% комисс, впрочем как и в любой др. банке :wink:
А у Алки еще "фича" по этому поводу есть -- в ИБ мона легко перепутать платежную карту, и вместо дебетки заплатить с кредитки :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:25

  clientage написав:
  ol_zy написав:никогда своими с кредитки СЭП не делал и уже не помню, что там в тарифах.

в тарифах за такое берут 4% комисс, впрочем как и в любой др. банке :wink:
А у Алки еще "фича" по этому поводу есть -- в ИБ мона легко перепутать платежную карту, и вместо дебетки заплатить с кредитки :mrgreen:


ну не в любой, но есть банки с такой слабостью - Кредо, Юнекс знаю
ОТП, ПУМБ вроде из приличных
Форвард тоже, но на скунса теперь зуб
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:26

  clientage написав:
  ol_zy написав:никогда своими с кредитки СЭП не делал и уже не помню, что там в тарифах.

в тарифах за такое берут 4% комисс, впрочем как и в любой др. банке :wink:
А у Алки еще "фича" по этому поводу есть -- в ИБ мона легко перепутать платежную карту, и вместо дебетки заплатить с кредитки :mrgreen:


ну не в любой, но есть банки с такой слабостью - Кредо, Юнекс знаю
ОТП, ПУМБ вроде из приличных, свои отправляются как свои
Форвард тоже, но на скунса теперь зуб
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:33

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:Форвард тоже, но на скунса теперь зуб

Ну у Форварда такая операция приводит к вылету из грейса и насичлению комиссии из расчета 48% годовых. Собственно, банки в основном деляться на две категории по начислению комиссии за снятие наличных и перводы кредитных средств: комиссия (те же 4% или около того) берется сразу или комиссия начисляется постепенно (те же 48% годовых). С ОТП и ПУМБ не сталкивался, не знаю что-там у них.
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