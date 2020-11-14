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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:49
Arien написав: ol_zy написав:
так и за кредитные без комиса можно ж вроде платить по встроенному шаблону?
а, с кредитных карт при обычном м/б платеже есть комиссия? тогда, наверное, в этом дело.
кредитными или своими? кредитными точно есть, а если на кредитке свои, то скорее всего тоже есть - никогда своими с кредитки СЭП не делал и уже не помню, что там в тарифах.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Нед 15 лис, 2020 00:04
ol_zy написав:
никогда своими с кредитки СЭП не делал и уже не помню, что там в тарифах.
в тарифах за такое берут 4% комисс, впрочем как и в любой др. банке
А у Алки еще "фича" по этому поводу есть -- в ИБ мона легко перепутать платежную карту, и вместо дебетки заплатить с кредитки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 15 лис, 2020 14:25
clientage написав: ol_zy написав:
никогда своими с кредитки СЭП не делал и уже не помню, что там в тарифах.
в тарифах за такое берут 4% комисс, впрочем как и в любой др. банке
А у Алки еще "фича" по этому поводу есть -- в ИБ мона легко перепутать платежную карту, и вместо дебетки заплатить с кредитки
ну не в любой, но есть банки с такой слабостью - Кредо, Юнекс знаю
ОТП, ПУМБ вроде из приличных
Форвард тоже, но на скунса теперь зуб
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cohan
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Додано: Нед 15 лис, 2020 14:26
clientage написав: ol_zy написав:
никогда своими с кредитки СЭП не делал и уже не помню, что там в тарифах.
в тарифах за такое берут 4% комисс, впрочем как и в любой др. банке
А у Алки еще "фича" по этому поводу есть -- в ИБ мона легко перепутать платежную карту, и вместо дебетки заплатить с кредитки
ну не в любой, но есть банки с такой слабостью - Кредо, Юнекс знаю
ОТП, ПУМБ вроде из приличных, свои отправляются как свои
Форвард тоже, но на скунса теперь зуб
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cohan
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Додано: Нед 15 лис, 2020 14:33
cohan написав:
Форвард тоже, но на скунса теперь зуб
Ну у Форварда такая операция приводит к вылету из грейса и насичлению комиссии из расчета 48% годовых. Собственно, банки в основном деляться на две категории по начислению комиссии за снятие наличных и перводы кредитных средств: комиссия (те же 4% или около того) берется сразу или комиссия начисляется постепенно (те же 48% годовых). С ОТП и ПУМБ не сталкивался, не знаю что-там у них.
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ingtrans
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Додано: Нед 15 лис, 2020 15:14
ingtrans написав: cohan написав:
Форвард тоже, но на скунса теперь зуб
Ну у Форварда такая операция приводит к вылету из грейса и насичлению комиссии из расчета 48% годовых. Собственно, банки в основном деляться на две категории по начислению комиссии за снятие наличных и перводы кредитных средств: комиссия (те же 4% или около того) берется сразу или комиссия начисляется постепенно (те же 48% годовых). С ОТП и ПУМБ не сталкивался, не знаю что-там у них.
гм... я, пока мне карты не закрыли, Форвард за основного держал - СЭПил на все свои и счета и карты с кредитки своими - никакого вылета,
да и как вылет - если на кредитке могут быть "свои" только если "все погашено"
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cohan
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