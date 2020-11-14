Додано: Нед 15 лис, 2020 14:33

cohan написав: Форвард тоже, но на скунса теперь зуб Форвард тоже, но на скунса теперь зуб

Ну у Форварда такая операция приводит к вылету из грейса и насичлению комиссии из расчета 48% годовых. Собственно, банки в основном деляться на две категории по начислению комиссии за снятие наличных и перводы кредитных средств: комиссия (те же 4% или около того) берется сразу или комиссия начисляется постепенно (те же 48% годовых). С ОТП и ПУМБ не сталкивался, не знаю что-там у них.