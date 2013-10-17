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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:39
Подскажите, пожалуйста, по программе Cash'U для разных карт.
1. Для Red, White и Black используется общий статус участников?
2. Повышенные категории кешбэка общие для всех участвующих карт или выбираются отдельно для каждой карты?
Ну и отдельно вопрос: можно ли уменьшить утвержденный кредитный лимит до нужно мне уровня?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 11:46
ingtrans написав:
Подскажите, пожалуйста, по программе Cash'U для разных карт.
1. Для Red, White и Black используется общий статус участников?
2. Повышенные категории кешбэка общие для всех участвующих карт или выбираются отдельно для каждой карты?
Ну и отдельно вопрос: можно ли уменьшить утвержденный кредитный лимит до нужно мне уровня?
Добрый день. Статус и категории общие. Уменьшить кредитный лимит можно при посещении в отделение.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 11:51
Alfa_Bank написав: ingtrans написав:
Подскажите, пожалуйста, по программе Cash'U для разных карт.
1. Для Red, White и Black используется общий статус участников?
2. Повышенные категории кешбэка общие для всех участвующих карт или выбираются отдельно для каждой карты?
Ну и отдельно вопрос: можно ли уменьшить утвержденный кредитный лимит до нужно мне уровня?
Добрый день. Статус и категории общие. Уменьшить кредитный лимит можно при посещении в отделение.
Спасибо! А без посещения отделения никак? Карту курьер привезет. В отделение я ехать не собирался...
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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