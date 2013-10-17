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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9080908190829083

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:39

Re: Альфа-Банк

Подскажите, пожалуйста, по программе Cash'U для разных карт.
1. Для Red, White и Black используется общий статус участников?
2. Повышенные категории кешбэка общие для всех участвующих карт или выбираются отдельно для каждой карты?

Ну и отдельно вопрос: можно ли уменьшить утвержденный кредитный лимит до нужно мне уровня?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:46

  ingtrans написав:Подскажите, пожалуйста, по программе Cash'U для разных карт.
1. Для Red, White и Black используется общий статус участников?
2. Повышенные категории кешбэка общие для всех участвующих карт или выбираются отдельно для каждой карты?

Ну и отдельно вопрос: можно ли уменьшить утвержденный кредитный лимит до нужно мне уровня?

Добрый день. Статус и категории общие. Уменьшить кредитный лимит можно при посещении в отделение.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:51

  Alfa_Bank написав:
  ingtrans написав:Подскажите, пожалуйста, по программе Cash'U для разных карт.
1. Для Red, White и Black используется общий статус участников?
2. Повышенные категории кешбэка общие для всех участвующих карт или выбираются отдельно для каждой карты?

Ну и отдельно вопрос: можно ли уменьшить утвержденный кредитный лимит до нужно мне уровня?

Добрый день. Статус и категории общие. Уменьшить кредитный лимит можно при посещении в отделение.

Спасибо! А без посещения отделения никак? Карту курьер привезет. В отделение я ехать не собирался...
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:05

  ingtrans написав:
  Alfa_Bank написав:
  ingtrans написав:Подскажите, пожалуйста, по программе Cash'U для разных карт.
1. Для Red, White и Black используется общий статус участников?
2. Повышенные категории кешбэка общие для всех участвующих карт или выбираются отдельно для каждой карты?

Ну и отдельно вопрос: можно ли уменьшить утвержденный кредитный лимит до нужно мне уровня?

Добрый день. Статус и категории общие. Уменьшить кредитный лимит можно при посещении в отделение.

Спасибо! А без посещения отделения никак? Карту курьер привезет. В отделение я ехать не собирался...

Без посещения никак. Можете установить суточные лимиты в мобильном приложении.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:07

  Alfa_Bank написав:Уменьшить кредитный лимит

А кнопка увеличения когда к нам вернётся? :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:15

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:Уменьшить кредитный лимит

А кнопка увеличения когда к нам вернётся? :D

Добрый день. Пока не известно :roll:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:11

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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:18

Re: Альфа-Банк

А чего купюра мелкая? Новую штуку не по фен-шую нарисовать?
gav
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:41

Re: Альфа-Банк+Твоя шина

Колеги, партнерський кешбек на Твоя шина 10% , але не більше 150 бонусів кеш"ю - це максимум 150 грн кешбек ?
maxprofit
 
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