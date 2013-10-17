Подскажите, пожалуйста, по программе Cash'U для разных карт. 1. Для Red, White и Black используется общий статус участников? 2. Повышенные категории кешбэка общие для всех участвующих карт или выбираются отдельно для каждой карты?
Ну и отдельно вопрос: можно ли уменьшить утвержденный кредитный лимит до нужно мне уровня?
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ingtrans написав:Подскажите, пожалуйста, по программе Cash'U для разных карт. 1. Для Red, White и Black используется общий статус участников? 2. Повышенные категории кешбэка общие для всех участвующих карт или выбираются отдельно для каждой карты?
Ну и отдельно вопрос: можно ли уменьшить утвержденный кредитный лимит до нужно мне уровня?
Добрый день. Статус и категории общие. Уменьшить кредитный лимит можно при посещении в отделение.
ingtrans написав:Подскажите, пожалуйста, по программе Cash'U для разных карт. 1. Для Red, White и Black используется общий статус участников? 2. Повышенные категории кешбэка общие для всех участвующих карт или выбираются отдельно для каждой карты?
Ну и отдельно вопрос: можно ли уменьшить утвержденный кредитный лимит до нужно мне уровня?
Добрый день. Статус и категории общие. Уменьшить кредитный лимит можно при посещении в отделение.
Спасибо! А без посещения отделения никак? Карту курьер привезет. В отделение я ехать не собирался...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
ingtrans написав:Подскажите, пожалуйста, по программе Cash'U для разных карт. 1. Для Red, White и Black используется общий статус участников? 2. Повышенные категории кешбэка общие для всех участвующих карт или выбираются отдельно для каждой карты?
Ну и отдельно вопрос: можно ли уменьшить утвержденный кредитный лимит до нужно мне уровня?
Добрый день. Статус и категории общие. Уменьшить кредитный лимит можно при посещении в отделение.
Спасибо! А без посещения отделения никак? Карту курьер привезет. В отделение я ехать не собирался...
Без посещения никак. Можете установить суточные лимиты в мобильном приложении.