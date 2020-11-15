RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9081908290839084

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:18

  2XL написав:
maxprofit написав:Колеги, партнерський кешбек на Твоя шина 10% , але не більше 150 бонусів кеш"ю - це максимум 150 грн кешбек ?
По фишке 10%

10% за Фішкою лише на послуги, на шини - 1%
maxprofit
 
Повідомлень: 1026
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:20

  IMPRINTER написав:У Альфы конечно маркетологи от бога ... очень понравилась реклама и особенно картинка ...

До мільйона гривень готівкою – кредит від Альфа на порятунок 2020. ☄️
▪️строк від 12 до 60 місяців
▪️ставка від 30,6% річних
Замовляй онлайн з доставкою додому.

Зображення

Тебе плохо? Умираешь от коронавируса ?
Есть выход ! Кредит на порятунок
Заказывай с доставкой прямо в инфекционную больницу на пост старшей медсестры.
:mrgreen:


Видел бы Уилл Смитт :mrgreen: :mrgreen:
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2147
З нами з: 26.02.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9081908290839084
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Djus, ingtrans, killer bees, oksana--61, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 237, 238, 239
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2384 74306
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 19:27
ingtrans
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4426, 4427, 4428
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44278 5371436
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 19:10
clientage
А-Банк 1 ... 1756, 1757, 1758
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17571 2465425
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 16:33
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17649)
16.11.2020 19:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.