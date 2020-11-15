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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:18
2XL написав:
maxprofit написав:Колеги, партнерський кешбек на Твоя шина 10% , але не більше 150 бонусів кеш"ю - це максимум 150 грн кешбек ?
По фишке 10%
10% за Фішкою лише на послуги, на шини - 1%
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:20
IMPRINTER написав:
У Альфы конечно маркетологи от бога ... очень понравилась реклама и особенно картинка ...
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Пон 16 лис, 2020 16:33
KVV
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