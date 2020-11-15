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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9081908290839084

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:18

  2XL написав:
maxprofit написав:Колеги, партнерський кешбек на Твоя шина 10% , але не більше 150 бонусів кеш"ю - це максимум 150 грн кешбек ?
По фишке 10%

10% за Фішкою лише на послуги, на шини - 1%
maxprofit
 
Повідомлень: 1026
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:20

  IMPRINTER написав:У Альфы конечно маркетологи от бога ... очень понравилась реклама и особенно картинка ...

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lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:19

Re: Альфа-Банк

При пополнении другой картой в мабе пишет "Сумма не более 29 999,00"
Местные авиалинии давно вес багажа уменьшили или это на платеж теперь?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:21

ruvex
Ещё с 1 сентября - было официальное объявление об изменении лимитов.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:36

Крутые амбиции Альфа-Банка:
https://mc.today/company/this-is-sparta/

8) 8) 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:05

  Vorlon написав:Крутые амбиции Альфа-Банка:
https://mc.today/company/this-is-sparta/

8) 8) 8)

Это вместо смузи-Жижитал? Спартанцы? Красиво, но они ж плохо кончили :(
нас есть три террасы с видом на центр Киева – на 12-м и 14-м этажах.
Т.е. Тайгет у них на 14 этаже, ну норм :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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