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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:18
2XL написав:
maxprofit написав:Колеги, партнерський кешбек на Твоя шина 10% , але не більше 150 бонусів кеш"ю - це максимум 150 грн кешбек ?
По фишке 10%
10% за Фішкою лише на послуги, на шини - 1%
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:20
IMPRINTER написав:
У Альфы конечно маркетологи от бога ... очень понравилась реклама и особенно картинка ...
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:19
При пополнении другой картой в мабе пишет "Сумма не более 29 999,00"
Местные авиалинии давно вес багажа уменьшили или это на платеж теперь?
Black Jack - White Business
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:21
ruvex
Ещё с 1 сентября - было официальное объявление об изменении лимитов.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:36
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Додано: Пон 16 лис, 2020 21:05
Это вместо смузи-Жижитал? Спартанцы? Красиво, но они ж плохо кончили
нас есть три террасы с видом на центр Киева – на 12-м и 14-м этажах.
Т.е. Тайгет у них на 14 этаже, ну норм
... делайте хоть что-нибудь!
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