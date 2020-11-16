10% за Фішкою лише на послуги, на шини - 1%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:18
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:20
Видел бы Уилл Смитт
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:19
Re: Альфа-Банк
При пополнении другой картой в мабе пишет "Сумма не более 29 999,00"
Местные авиалинии давно вес багажа уменьшили или это на платеж теперь?
Black Jack - White Business
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:21
ruvex
Ещё с 1 сентября - было официальное объявление об изменении лимитов.
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:36
Крутые амбиции Альфа-Банка:
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:05
Это вместо смузи-Жижитал? Спартанцы? Красиво, но они ж плохо кончили
Т.е. Тайгет у них на 14 этаже, ну норм
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:13
Не хвались, идя на рать, а хвались идя с оной )
Думаю - альфу-жижитал примерно так же набирали, на амбициях да на хайпе, на смузи да браслетиках и футболочках.
В итоге - имеем то, что имеем. Да, оно работает. Но глючит - регулярно.
Студенты - не справляются.
Все вопросы - решить нормально можно только через нашу палочку-выручалочку.
Если бы не она - половина местных зубров бы давно свалили, что уж говорить про пересичных оленей.
Короче - амбиций много, а чёткого плана действий - нет.
"50 новых IT-продуктов" - вы серьёзно ?
Доведите до ума хотя бы два: МАБ и мобайл.
И смех, и грех...
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:17
Re: Альфа-Банк
Уважаемый представитель.
Описка в ДКБО.
Публічна пропозиція. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯБАНКІВСЬКОЮ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ.
6.ЩОДЕННІ ЛІМІТИ ПО КАРЦІ ДЕРЖАТЕЛЯ
Black Jack - White Business
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:22
Re: Альфа-Банк
Интересно, а в региональных отделениях хоть знают про опубликованные выше амбиции, возможности?..
У новой команды будет очень много работы.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 16 лис, 2020 22:38
"Например, в 2019 году благодаря одной из сотрудниц банк получил $320 тыс. операционной прибыли. Девушка поехала в Стамбул."
Небось предложила пункт про "необоснованное обогащение" в кешбек-программу?
Biden's Laptop Matters
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