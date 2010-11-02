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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9082908390849085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:07

Вкладчик1234
Я бы так не шутил, а то допроситесь, что будет как у рос. сестры :twisted:
Vorlon
 
Повідомлень: 9359
З нами з: 14.06.13
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:00

  Vorlon написав:2020 рік змінив плани поціновувачів подорожей, але Visa та Bolt подбали про те, аби навіть доступні на сьогодні мандрівки принесли вам максимум задоволення.

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Акция работает.
rollo
 
Повідомлень: 1026
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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  #<1 ... 9082908390849085
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