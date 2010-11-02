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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:07
Вкладчик1234
Я бы так не шутил, а то допроситесь, что будет как у рос. сестры
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Vorlon
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Додано: Вів 17 лис, 2020 00:00
Vorlon написав:
2020 рік змінив плани поціновувачів подорожей, але Visa та Bolt подбали про те, аби навіть доступні на сьогодні мандрівки принесли вам максимум задоволення.Спеціальна пропозиція
для держателів карток Visa Platinum, Visa Signature
, Visa Infinite
та Visa Business Platinum — 50% знижки на поїздки до аеропорту та назад. І відтепер скористатися пропозицією можна у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі та Харкові
!
Аби отримати знижку, просто завантажте або відкрийте додаток Bolt, додайте до гаманця Bolt картку Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Business Platinum та замовте таксі.
Все дуже просто, відтепер користуйтеся послугою і отримуйте знижку автоматично. Суму знижки буде розраховано в залежності від вартості поїздки на момент здійснення замовлення.
Куди б ви не вирушили, Visa завжди піклується про Вас!
Термін дії пропозиції: 01.11.2020-15.10.2021.
Акция работает.
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