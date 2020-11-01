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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:07
Вкладчик1234
Я бы так не шутил, а то допроситесь, что будет как у рос. сестры
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Vorlon
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Додано: Вів 17 лис, 2020 00:00
Vorlon написав:
2020 рік змінив плани поціновувачів подорожей, але Visa та Bolt подбали про те, аби навіть доступні на сьогодні мандрівки принесли вам максимум задоволення.Спеціальна пропозиція
для держателів карток Visa Platinum, Visa Signature
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Акция работает.
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rollo
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Додано: Вів 17 лис, 2020 08:21
Оплатив покупку в іноземному інтернет-магазині в доларах гривневою карткою RED кредитними коштами. Зняло суму в грн по курсу +~1.5%. Але ж в тарифах нема плати за конвертацію валюти. Чому зняло в грн більше ніж треба?
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Вів 17 лис, 2020 08:23
Добрый день. Спасибо! Исправим.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 17 лис, 2020 08:30
miltador написав:
Оплатив покупку в іноземному інтернет-магазині в доларах гривневою карткою RED кредитними коштами. Зняло суму в грн по курсу +~1.5%. Але ж в тарифах нема плати за конвертацію валюти. Чому зняло в грн більше ніж треба?
Доброго дня. Конвертація відбувається за курсами для пластикових карток, по кредитним карткам комісія за конвертацію відсутня.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 17 лис, 2020 08:43
maxprofit написав:
Колеги, партнерський кешбек на Твоя шина 10% , але не більше 150 бонусів кеш"ю - це максимум 150 грн кешбек ?
Так.
Плюс 0.5%, якщо на касі розрахуватись телефоном.
Щє 1% від Фішки.
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Water
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:13
IMHO, банк выбрал не совсем удачное название для нового проекта на примере ОРБ «Спарта».
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Water
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:23
Water написав:
IMHO, банк выбрал не совсем удачное название для нового проекта на примере ОРБ «Спарта».
Мужчины, которые на основе глубокой дружбы основывают киноклубы по интересам?))))
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qreaton
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