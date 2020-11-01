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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9083908490859086>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:07

Вкладчик1234
Я бы так не шутил, а то допроситесь, что будет как у рос. сестры :twisted:
Vorlon
 
Повідомлень: 9360
З нами з: 14.06.13
Подякував: 447 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:00

  Vorlon написав:2020 рік змінив плани поціновувачів подорожей, але Visa та Bolt подбали про те, аби навіть доступні на сьогодні мандрівки принесли вам максимум задоволення.

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Акция работает.
rollo
 
Повідомлень: 1027
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Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 08:21

Оплатив покупку в іноземному інтернет-магазині в доларах гривневою карткою RED кредитними коштами. Зняло суму в грн по курсу +~1.5%. Але ж в тарифах нема плати за конвертацію валюти. Чому зняло в грн більше ніж треба?
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлень: 303
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 08:23

  ruvex написав:Уважаемый представитель.
Описка в ДКБО.
Публічна пропозиція. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯБАНКІВСЬКОЮ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ.
6.ЩОДЕННІ ЛІМІТИ ПО КАРЦІ ДЕРЖАТЕЛЯ
https://alfabank.ua/storage/files/publichnoe-predlozhenie-na-oformlenie-dbo-fl-z-16112020.pdf

Добрый день. Спасибо! Исправим.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 08:30

  miltador написав:Оплатив покупку в іноземному інтернет-магазині в доларах гривневою карткою RED кредитними коштами. Зняло суму в грн по курсу +~1.5%. Але ж в тарифах нема плати за конвертацію валюти. Чому зняло в грн більше ніж треба?

Доброго дня. Конвертація відбувається за курсами для пластикових карток, по кредитним карткам комісія за конвертацію відсутня.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 08:43

  maxprofit написав:Колеги, партнерський кешбек на Твоя шина 10% , але не більше 150 бонусів кеш"ю - це максимум 150 грн кешбек ?

Так.
Плюс 0.5%, якщо на касі розрахуватись телефоном.
Щє 1% від Фішки.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:13

  Vorlon написав:Крутые амбиции Альфа-Банка:
https://mc.today/company/this-is-sparta/

IMHO, банк выбрал не совсем удачное название для нового проекта на примере ОРБ «Спарта».
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:23

Re: Альфа-Банк

Water написав:
  Vorlon написав:Крутые амбиции Альфа-Банка:
https://mc.today/company/this-is-sparta/

IMHO, банк выбрал не совсем удачное название для нового проекта на примере ОРБ «Спарта».
Мужчины, которые на основе глубокой дружбы основывают киноклубы по интересам?))))

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qreaton
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:37

Re: Альфа-Банк

Хочу завести карту для рассчетов в магазинах с хорошим кешбеком, чтобы на остаток на счете проценты начислялись или чтобы можно было удобно на короткие депо (1-2 недели-месяц) удобно деньги бросать.
Какой из продуктов Альфы в этом случае посоветуете?
MrDime
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:46

  MrDime написав:Хочу завести карту для рассчетов в магазинах с хорошим кешбеком, чтобы на остаток на счете проценты начислялись или чтобы можно было удобно на короткие депо (1-2 недели-месяц) удобно деньги бросать.
Какой из продуктов Альфы в этом случае посоветуете?

Добрый день. % на остаток средств на основном счете у нас нет, есть % по Доходному сейфу. По ссылке наши предложение по дебетовым картам - https://alfabank.ua/catalog. По ним действует программа лояльности Сash’U CLUB - https://cashuclub.com.ua/ru. Можно открыть депозиты - https://alfabank.ua/private-persons/deposits/newdeposits.
Alfa_Bank
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