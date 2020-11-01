Vorlon написав:2020 рік змінив плани поціновувачів подорожей, але Visa та Bolt подбали про те, аби навіть доступні на сьогодні мандрівки принесли вам максимум задоволення.
Спеціальна пропозиція для держателів карток Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite та Visa Business Platinum — 50% знижки на поїздки до аеропорту та назад. І відтепер скористатися пропозицією можна у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі та Харкові!
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Оплатив покупку в іноземному інтернет-магазині в доларах гривневою карткою RED кредитними коштами. Зняло суму в грн по курсу +~1.5%. Але ж в тарифах нема плати за конвертацію валюти. Чому зняло в грн більше ніж треба?
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve100 грн
Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ100/50 грн за кредитну/дебетову картку
miltador написав:Оплатив покупку в іноземному інтернет-магазині в доларах гривневою карткою RED кредитними коштами. Зняло суму в грн по курсу +~1.5%. Але ж в тарифах нема плати за конвертацію валюти. Чому зняло в грн більше ніж треба?
Доброго дня. Конвертація відбувається за курсами для пластикових карток, по кредитним карткам комісія за конвертацію відсутня.
Хочу завести карту для рассчетов в магазинах с хорошим кешбеком, чтобы на остаток на счете проценты начислялись или чтобы можно было удобно на короткие депо (1-2 недели-месяц) удобно деньги бросать. Какой из продуктов Альфы в этом случае посоветуете?
MrDime написав:Хочу завести карту для рассчетов в магазинах с хорошим кешбеком, чтобы на остаток на счете проценты начислялись или чтобы можно было удобно на короткие депо (1-2 недели-месяц) удобно деньги бросать. Какой из продуктов Альфы в этом случае посоветуете?