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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9083908490859086

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:07

рИкЛама

  MrDime написав:Какой из продуктов Альфы в этом случае посоветуете?

Берите кредитку Рэд и дебетный Пакет Вайт, на обе мона собирать орехи.
Подключите ИБ, и заведите там бессрочный вклад Сбер, 7%, со свободным снятием/пополнением.
С Рэда будете тратиться в грейсе 60дн, на сбере хранить суммы под погашения, а через Вайт заводить гроши, делать переводы, обслуживать депо, менять валюту.

Только!
У Вайта условно-бесплатное обслуживание, т.е. нуна выполнить некоторые условия, шобы он был шаровым:
- или держать на вкладах от 50К
- или сделать 10 покупок с него
- или чото купить сразу на 2500 раз в месяц

Не забудьте отключить ДВЕ страховки у Рэда, и в смарте переключить Альфа-Чек на пуши у всех карт.
...и вот оно -- счастиЁ :)
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 9083908490859086
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