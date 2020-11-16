Берите кредитку Рэд и дебетный Пакет Вайт, на обе мона собирать орехи.
Подключите ИБ, и заведите там бессрочный вклад Сбер, 7%, со свободным снятием/пополнением.
С Рэда будете тратиться в грейсе 60дн, на сбере хранить суммы под погашения, а через Вайт заводить гроши, делать переводы, обслуживать депо, менять валюту.
Только!
У Вайта условно-бесплатное обслуживание, т.е. нуна выполнить некоторые условия, шобы он был шаровым:
- или держать на вкладах от 50К
- или сделать 10 покупок с него
- или чото купить сразу на 2500 раз в месяц
Не забудьте отключить ДВЕ страховки у Рэда, и в смарте переключить Альфа-Чек на пуши у всех карт.
...и вот оно -- счастиЁ