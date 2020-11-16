MrDime написав:Какой из продуктов Альфы в этом случае посоветуете?
Берите кредитку Рэд и дебетный Пакет Вайт, на обе мона собирать орехи. Подключите ИБ, и заведите там бессрочный вклад Сбер, 7%, со свободным снятием/пополнением. С Рэда будете тратиться в грейсе 60дн, на сбере хранить суммы под погашения, а через Вайт заводить гроши, делать переводы, обслуживать депо, менять валюту.
Только! У Вайта условно-бесплатное обслуживание, т.е. нуна выполнить некоторые условия, шобы он был шаровым: - или держать на вкладах от 50К - или сделать 10 покупок с него - или чото купить сразу на 2500 раз в месяц
Не забудьте отключить ДВЕ страховки у Рэда, и в смарте переключить Альфа-Чек на пуши у всех карт. ...и вот оно -- счастиЁ
miltador написав:Оплатив покупку в іноземному інтернет-магазині в доларах гривневою карткою RED кредитними коштами. Зняло суму в грн по курсу +~1.5%. Але ж в тарифах нема плати за конвертацію валюти. Чому зняло в грн більше ніж треба?
Після проведення витрати по рахунку сума в валюті перерахується за курсом на той момент, залишок повернеться, якщо курс не перевищить ті 1.5%, які зняло прозапас.
Підскажіть, будь ласка, якщо цитрус кешбек 5%, плюс техніка 2%. Якщо купувати в Цитрусі кешбек буде 7% чи тільки 5%? І чи залежить відсоток кешбеку від того, як купувати в реальному магазині, чи оплатити на сайті?
taya77 написав:Підскажіть, будь ласка, якщо цитрус кешбек 5%, плюс техніка 2%. Якщо купувати в Цитрусі кешбек буде 7% чи тільки 5%? І чи залежить відсоток кешбеку від того, як купувати в реальному магазині, чи оплатити на сайті?
Акционный Цитрус-КБ идет отдельной строкой в орехах Но нужно помнить, шо он не более 500грн/мес (т.е. покупка до 10К) Ну и ПОСы Цитруса да, скорее всего, попадут в категорию Техника (MCC: 4812, 5722, 5732, 5946 )
taya77 написав:Підскажіть, будь ласка, якщо цитрус кешбек 5%, плюс техніка 2%. Якщо купувати в Цитрусі кешбек буде 7% чи тільки 5%? І чи залежить відсоток кешбеку від того, як купувати в реальному магазині, чи оплатити на сайті?
Доброго дня. Буде 5% + 2% (за умови, якщо обрана підвищена категорія, буде відповідний МСС). Купувати можна на сайті та в магазинах. Кешбек не нараховується за опалату сервісного обслуговування.