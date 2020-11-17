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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9083908490859086

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:07

рИкЛама

  MrDime написав:Какой из продуктов Альфы в этом случае посоветуете?

Берите кредитку Рэд и дебетный Пакет Вайт, на обе мона собирать орехи.
Подключите ИБ, и заведите там бессрочный вклад Сбер, 7%, со свободным снятием/пополнением.
С Рэда будете тратиться в грейсе 60дн, на сбере хранить суммы под погашения, а через Вайт заводить гроши, делать переводы, обслуживать депо, менять валюту.

Только!
У Вайта условно-бесплатное обслуживание, т.е. нуна выполнить некоторые условия, шобы он был шаровым:
- или держать на вкладах от 50К
- или сделать 10 покупок с него
- или чото купить сразу на 2500 раз в месяц

Не забудьте отключить ДВЕ страховки у Рэда, и в смарте переключить Альфа-Чек на пуши у всех карт.
...и вот оно -- счастиЁ :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:46

Re: Альфа-Банк

miltador написав:Оплатив покупку в іноземному інтернет-магазині в доларах гривневою карткою RED кредитними коштами. Зняло суму в грн по курсу +~1.5%. Але ж в тарифах нема плати за конвертацію валюти. Чому зняло в грн більше ніж треба?
Після проведення витрати по рахунку сума в валюті перерахується за курсом на той момент, залишок повернеться, якщо курс не перевищить ті 1.5%, які зняло прозапас.

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renegade
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:10

Re: Альфа-Банк

Підскажіть, будь ласка, якщо цитрус кешбек 5%, плюс техніка 2%. Якщо купувати в Цитрусі кешбек буде 7% чи тільки 5%? І чи залежить відсоток кешбеку від того, як купувати в реальному магазині, чи оплатити на сайті?
taya77
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:22

  taya77 написав:Підскажіть, будь ласка, якщо цитрус кешбек 5%, плюс техніка 2%. Якщо купувати в Цитрусі кешбек буде 7% чи тільки 5%? І чи залежить відсоток кешбеку від того, як купувати в реальному магазині, чи оплатити на сайті?

Акционный Цитрус-КБ идет отдельной строкой в орехах
Но нужно помнить, шо он не более 500грн/мес (т.е. покупка до 10К)
Ну и ПОСы Цитруса да, скорее всего, попадут в категорию Техника (MCC: 4812, 5722, 5732, 5946 )
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:22

  taya77 написав:Підскажіть, будь ласка, якщо цитрус кешбек 5%, плюс техніка 2%. Якщо купувати в Цитрусі кешбек буде 7% чи тільки 5%? І чи залежить відсоток кешбеку від того, як купувати в реальному магазині, чи оплатити на сайті?

Доброго дня. Буде 5% + 2% (за умови, якщо обрана підвищена категорія, буде відповідний МСС). Купувати можна на сайті та в магазинах. Кешбек не нараховується за опалату сервісного обслуговування.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:36

Пришёл пуш типа "кешьюклаб+черная пятница! отрымуй до 20% кешбеку".
Раздел кешью как обычно не грузится.
Что это было?

Это что-то дополнительное, или просто "стимуляция" для "забывчивых"?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:39

  Вкладчик1234 написав:Пришёл пуш типа "кешьюклаб+черная пятница! отрымуй до 20% кешбеку".
Раздел кешью как обычно не грузится.
Что это было?

Это что-то дополнительное, или просто "стимуляция" для "забывчивых"?

Добрый день. Второе :roll:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:42

  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Пришёл пуш типа "кешьюклаб+черная пятница! отрымуй до 20% кешбеку".
Раздел кешью как обычно не грузится.
Что это было?

Это что-то дополнительное, или просто "стимуляция" для "забывчивых"?

Добрый день. Второе :roll:

Хорошая попытка :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:15

Re: Альфа-Банк

А что опять за проблема с МАБом? 45 минут не мог войти. Это ещё долго продлится?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:55

  Stringer написав:А что опять за проблема с МАБом? 45 минут не мог войти. Это ещё долго продлится?

This is Sparta! )))
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