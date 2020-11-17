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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 06:56
Alfa_Bank написав: Вкладчик1234 написав:
Пришёл пуш типа "кешьюклаб+черная пятница! отрымуй до 20% кешбеку".
Раздел кешью как обычно не грузится.
Что это было?
Это что-то дополнительное, или просто "стимуляция" для "забывчивых"?
Добрый день. Второе
Время идёт, ничего не меняется. Мне тоже пришло это сообщение (наверное), и, как и много месяцев уже, я прочитать его не могу, кроме той пары слов, которая в области уведомлений показывается телефоном сразу. Потому что при нажатии на это сообщения открывается просто главный экран приложения альфабанка, и где там искать потом это сообщение - неизвестно.
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M-Audio
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Додано: Сер 18 лис, 2020 08:58
M-Audio написав: Alfa_Bank написав: Вкладчик1234 написав:
Пришёл пуш типа "кешьюклаб+черная пятница! отрымуй до 20% кешбеку".
Раздел кешью как обычно не грузится.
Что это было?
Это что-то дополнительное, или просто "стимуляция" для "забывчивых"?
Добрый день. Второе
Время идёт, ничего не меняется. Мне тоже пришло это сообщение (наверное), и, как и много месяцев уже, я прочитать его не могу, кроме той пары слов, которая в области уведомлений показывается телефоном сразу. Потому что при нажатии на это сообщения открывается просто главный экран приложения альфабанка, и где там искать потом это сообщение - неизвестно.
Тоже, что то пришло. Прочитать не смог. Проверял 3 выписки по картам - там, слава Богу, ничего.
Зачем такое присылать? Что бы клиент перелопатил все карты?
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Додано: Сер 18 лис, 2020 09:27
Пуш? Так в хистори апликухи все лежит, за все 5 лет )
... делайте хоть что-нибудь!
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