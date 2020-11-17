Додано: Сер 18 лис, 2020 10:26

stryzhko написав: clientage написав: Пуш? Так в хистори апликухи все лежит, за все 5 лет )

Соромно, але так і не знайшов, де "хистори" тих рекламних пуш. Є лише історія транзакцій. Ткніть носом для незрячих, якщо мова про рекламні пуш. Соромно, але так і не знайшов, де "хистори" тих рекламних пуш. Є лише історія транзакцій. Ткніть носом для незрячих, якщо мова про рекламні пуш.

Аналогично. Мне про этот history намекают уже тоже не впервые, но мне так и не удалось его отыскать.Хотя мой посыл изначально был вообще в другом. В том, что если я уж тыкаю на этот обрезок сообщения, то я ожидаю, что открывшееся приложение мне его покажет сразу и полностью, а вместо этого мне подсовывают главный экран. Вообще-то, когда мне хочется видеть главный экран, я просто запускаю приложение по значку, а если уж я ткнул в сообщение, то, вероятно, я хочу видеть именно сообщение, а не ходить по приложению, и искать где там history.Ну и совершенно отдельный вопрос - зачем мне вообще такие вот сообщения, без какой-либо полезной информации в принципе? Да ещё и передаваемые по каналу, который нельзя ни отключить, ни заблокировать (потому что сообщения о транзакциях могут приходить так же).