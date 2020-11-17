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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9084908590869087

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 06:56

  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Пришёл пуш типа "кешьюклаб+черная пятница! отрымуй до 20% кешбеку".
Раздел кешью как обычно не грузится.
Что это было?

Это что-то дополнительное, или просто "стимуляция" для "забывчивых"?

Добрый день. Второе :roll:

Время идёт, ничего не меняется. Мне тоже пришло это сообщение (наверное), и, как и много месяцев уже, я прочитать его не могу, кроме той пары слов, которая в области уведомлений показывается телефоном сразу. Потому что при нажатии на это сообщения открывается просто главный экран приложения альфабанка, и где там искать потом это сообщение - неизвестно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 08:58

Re: Альфа-Банк

M-Audio написав:
  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Пришёл пуш типа "кешьюклаб+черная пятница! отрымуй до 20% кешбеку".
Раздел кешью как обычно не грузится.
Что это было?

Это что-то дополнительное, или просто "стимуляция" для "забывчивых"?

Добрый день. Второе :roll:

Время идёт, ничего не меняется. Мне тоже пришло это сообщение (наверное), и, как и много месяцев уже, я прочитать его не могу, кроме той пары слов, которая в области уведомлений показывается телефоном сразу. Потому что при нажатии на это сообщения открывается просто главный экран приложения альфабанка, и где там искать потом это сообщение - неизвестно.
Тоже, что то пришло. Прочитать не смог. Проверял 3 выписки по картам - там, слава Богу, ничего.
Зачем такое присылать? Что бы клиент перелопатил все карты?
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:27

Пуш? Так в хистори апликухи все лежит, за все 5 лет )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:55

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Пуш? Так в хистори апликухи все лежит, за все 5 лет )

Соромно, але так і не знайшов, де "хистори" тих рекламних пуш. Є лише історія транзакцій. Ткніть носом для незрячих, якщо мова про рекламні пуш.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:26

  stryzhko написав:
clientage написав:Пуш? Так в хистори апликухи все лежит, за все 5 лет )

Соромно, але так і не знайшов, де "хистори" тих рекламних пуш. Є лише історія транзакцій. Ткніть носом для незрячих, якщо мова про рекламні пуш.

Аналогично. Мне про этот history намекают уже тоже не впервые, но мне так и не удалось его отыскать.

Хотя мой посыл изначально был вообще в другом. В том, что если я уж тыкаю на этот обрезок сообщения, то я ожидаю, что открывшееся приложение мне его покажет сразу и полностью, а вместо этого мне подсовывают главный экран. Вообще-то, когда мне хочется видеть главный экран, я просто запускаю приложение по значку, а если уж я ткнул в сообщение, то, вероятно, я хочу видеть именно сообщение, а не ходить по приложению, и искать где там history.

Ну и совершенно отдельный вопрос - зачем мне вообще такие вот сообщения, без какой-либо полезной информации в принципе? Да ещё и передаваемые по каналу, который нельзя ни отключить, ни заблокировать (потому что сообщения о транзакциях могут приходить так же).
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:04

Re: Альфа-Банк

M-Audio написав:Аналогично. Мне про этот history намекают уже тоже не впервые, но мне так и не удалось его отыскать.

Напевно мова про history системи самого гаджета, так званий "Журнал уведомлений". І пошуки в самому додатку звичайно будуть безрезультатними.
Потрібно копати глибше, але не на всих пристроях можна докопатися))
stryzhko
 
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  #<1 ... 9084908590869087
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