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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:50
Сдуру заплатил кредиткой за товар на проме, а оно провелось как MСС 6538 перевод денег.
Account Funding (AFT) - PROM.UA DEBIT, KHarkivske SHosse, budynok 201-, Kyiv, UKR, MCC 6538 - 302,00
Что теперь делать, гасить всю сумму кредита?
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Water
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:51
Water написав:
Сдуру заплатил кредиткой за товар на проме, а оно провелось как MСС 6538 перевод денег.
Account Funding (AFT) - PROM.UA DEBIT, KHarkivske SHosse, budynok 201-, Kyiv, UKR, MCC 6538 - 302,00
Что теперь делать, гасить всю сумму кредита?
гасить как угодно .. ну и оно у вас же спишется с 4% комиссией еще ж (хотя смотря какая у вас кредитка)
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Pig Lives Matter
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IMPRINTER
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:53
IMPRINTER написав: Water написав:
Сдуру заплатил кредиткой за товар на проме, а оно провелось как MСС 6538 перевод денег.
Account Funding (AFT) - PROM.UA DEBIT, KHarkivske SHosse, budynok 201-, Kyiv, UKR, MCC 6538 - 302,00
Что теперь делать, гасить всю сумму кредита?
гасить как угодно .. ну и оно у вас же спишется с 4% комиссией еще ж (хотя смотря какая у вас кредитка)
Вроде сейчас блок без комсы. Или при окончательном списании спишется?
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Water
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:53
Water
да, при списании спишет отдельной строкой 4%
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:56
IMPRINTER, а гасить всю сумму потраченных кредитных за минусом рассрочек?
UPD: Загасил все траты за минусом рассрочек+4% комсы.
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Water
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:21
Water написав:
Что теперь делать
шо за карта?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:21
clientage написав: Water написав:
Что теперь делать
шо за карта?
Обычная Максимка 2.0
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Water
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:17
Вопрос к офпреду, поделитесь телефоном отдела ценных бумаг, на сайте не могу найти.
Возможно клиенту напрямую поговорить с специалистом по ценным бумагам?
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joik
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:27
joik написав:
Вопрос к офпреду, поделитесь телефоном отдела ценных бумаг, на сайте не могу найти.
Возможно клиенту напрямую поговорить с специалистом по ценным бумагам?
Добрый день. Все общение с клиентом идет через менеджера. Связи напрямую с данным отделом нет.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:37
Alfa_Bank написав: joik написав:
Вопрос к офпреду, поделитесь телефоном отдела ценных бумаг, на сайте не могу найти.
Возможно клиенту напрямую поговорить с специалистом по ценным бумагам?
Добрый день. Все общение с клиентом идет через менеджера. Связи напрямую с данным отделом нет.
Интересно, и меется в виду мой персональный менеджер?
Или какой то другой менеджер?
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joik
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