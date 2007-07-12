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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:43
Water написав: clientage написав: Water написав:
Что теперь делать
шо за карта?
Обычная Максимка 2.0
Water написав:IMPRINTER
, а гасить всю сумму потраченных кредитных за минусом рассрочек?
UPD: Загасил все траты за минусом рассрочек+4% комсы.
аай, маладца тада
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:58
joik написав: Alfa_Bank написав: joik написав:
Вопрос к офпреду, поделитесь телефоном отдела ценных бумаг, на сайте не могу найти.
Возможно клиенту напрямую поговорить с специалистом по ценным бумагам?
Добрый день. Все общение с клиентом идет через менеджера. Связи напрямую с данным отделом нет.
Интересно, и меется в виду мой персональный менеджер?
Или какой то другой менеджер?
Позвоните или напишите сюда, а далее вас проконсультируют: тел.: +38 044 499 10 33
e-mail: securities@alfabank.kiev.ua
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:02
Возможно клиенту напрямую поговорить с специалистом по ценным бумагам?[/quote]
Добрый день. Все общение с клиентом идет через менеджера. Связи напрямую с данным отделом нет.[/quote]
Интересно, и меется в виду мой персональный менеджер?
Или какой то другой менеджер?[/quote]
Позвоните или напишите сюда, а далее вас проконсультируют: тел.: +38 044 499 10 33
e-mail: securities@alfabank.kiev.ua
.[/quote]
Большое спасибо, плюсанул!
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joik
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:31
Water написав:
Сдуру заплатил кредиткой за товар на проме, а оно провелось как MСС 6538 перевод денег.
Account Funding (AFT) - PROM.UA DEBIT, KHarkivske SHosse, budynok 201-, Kyiv, UKR, MCC 6538 - 302,00
Что теперь делать, гасить всю сумму кредита?
интересно, а если Прому сразу предъявить, и они отменят - финт сработает?
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cohan
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Чет 19 лис, 2020 13:29
акет
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