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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9086908790889089

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:43

  Water написав:
  clientage написав:
  Water написав:Что теперь делать
шо за карта?
Обычная Максимка 2.0
  Water написав:IMPRINTER, а гасить всю сумму потраченных кредитных за минусом рассрочек?
UPD: Загасил все траты за минусом рассрочек+4% комсы.
аай, маладца тада :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:58

  joik написав:
  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Вопрос к офпреду, поделитесь телефоном отдела ценных бумаг, на сайте не могу найти.
Возможно клиенту напрямую поговорить с специалистом по ценным бумагам?

Добрый день. Все общение с клиентом идет через менеджера. Связи напрямую с данным отделом нет.


Интересно, и меется в виду мой персональный менеджер?
Или какой то другой менеджер?

Позвоните или напишите сюда, а далее вас проконсультируют: тел.: +38 044 499 10 33
e-mail: securities@alfabank.kiev.ua.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:02

Возможно клиенту напрямую поговорить с специалистом по ценным бумагам?[/quote]
Добрый день. Все общение с клиентом идет через менеджера. Связи напрямую с данным отделом нет.[/quote]

Интересно, и меется в виду мой персональный менеджер?
Или какой то другой менеджер?[/quote]
Позвоните или напишите сюда, а далее вас проконсультируют: тел.: +38 044 499 10 33
e-mail: securities@alfabank.kiev.ua.[/quote]

Большое спасибо, плюсанул!
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:31

  Water написав:Сдуру заплатил кредиткой за товар на проме, а оно провелось как MСС 6538 перевод денег.
Account Funding (AFT) - PROM.UA DEBIT, KHarkivske SHosse, budynok 201-, Kyiv, UKR, MCC 6538 - 302,00

Что теперь делать, гасить всю сумму кредита?


интересно, а если Прому сразу предъявить, и они отменят - финт сработает?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:57

орехи

За транзакцию на официальном сайте Amazon заблокировали программу ссылаясь на п.3.15, бонусы аннулировали
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:58

исчо один читатель попался :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:14

  clientage написав:исчо один читатель попался :)

на фоне других банков, не было даже мысли о том, что АльфаБанк играет в одни ворота
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:19

Re: Альфа-Банк

SILVER_UA написав:на фоне других банков, не было даже мысли о том, что АльфаБанк играет в одни ворота

Горох своїх атб-свинорилів приструнив значно раніше)) Алла виловлює поки що по-одному.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:24

  stryzhko написав:
SILVER_UA написав:на фоне других банков, не было даже мысли о том, что АльфаБанк играет в одни ворота

Горох своїх атб-свинорилів приструнив значно раніше)) Алла виловлює поки що по-одному.

о Горохе не понял, там разве такой же беспредел ? у Альфы в правилах все пункты сводятся к тому, что в любой момент может заблокировать и аннулировать.
SILVER_UA
 
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