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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:43
Water написав: clientage написав: Water написав:
Что теперь делать
шо за карта?
Обычная Максимка 2.0
Water написав:IMPRINTER
, а гасить всю сумму потраченных кредитных за минусом рассрочек?
UPD: Загасил все траты за минусом рассрочек+4% комсы.
аай, маладца тада
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:58
joik написав: Alfa_Bank написав: joik написав:
Вопрос к офпреду, поделитесь телефоном отдела ценных бумаг, на сайте не могу найти.
Возможно клиенту напрямую поговорить с специалистом по ценным бумагам?
Добрый день. Все общение с клиентом идет через менеджера. Связи напрямую с данным отделом нет.
Интересно, и меется в виду мой персональный менеджер?
Или какой то другой менеджер?
Позвоните или напишите сюда, а далее вас проконсультируют: тел.: +38 044 499 10 33
e-mail: securities@alfabank.kiev.ua
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:02
Возможно клиенту напрямую поговорить с специалистом по ценным бумагам?[/quote]
Добрый день. Все общение с клиентом идет через менеджера. Связи напрямую с данным отделом нет.[/quote]
Интересно, и меется в виду мой персональный менеджер?
Или какой то другой менеджер?[/quote]
Позвоните или напишите сюда, а далее вас проконсультируют: тел.: +38 044 499 10 33
e-mail: securities@alfabank.kiev.ua
.[/quote]
Большое спасибо, плюсанул!
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joik
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:31
Water написав:
Сдуру заплатил кредиткой за товар на проме, а оно провелось как MСС 6538 перевод денег.
Account Funding (AFT) - PROM.UA DEBIT, KHarkivske SHosse, budynok 201-, Kyiv, UKR, MCC 6538 - 302,00
Что теперь делать, гасить всю сумму кредита?
интересно, а если Прому сразу предъявить, и они отменят - финт сработает?
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cohan
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Додано: Чет 19 лис, 2020 19:57
За транзакцию на официальном сайте Amazon заблокировали программу ссылаясь на п.3.15, бонусы аннулировали
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SILVER_UA
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Додано: Чет 19 лис, 2020 19:58
исчо один читатель попался
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:14
clientage написав:
исчо один читатель попался
на фоне других банков, не было даже мысли о том, что АльфаБанк играет в одни ворота
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SILVER_UA
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:19
SILVER_UA написав:на фоне других банков, не было даже мысли о том, что АльфаБанк играет в одни ворота
Горох своїх атб-свинорилів приструнив значно раніше)) Алла виловлює поки що по-одному.
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stryzhko
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:24
stryzhko написав:
SILVER_UA написав:на фоне других банков, не было даже мысли о том, что АльфаБанк играет в одни ворота
Горох своїх атб-свинорилів приструнив значно раніше)) Алла виловлює поки що по-одному.
о Горохе не понял, там разве такой же беспредел ? у Альфы в правилах все пункты сводятся к тому, что в любой момент может заблокировать и аннулировать.
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SILVER_UA
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:35
Alfa_Bank
Вчера пришло сообщение от Альфа-банка:
"Кредитні канікули! Пропонуємо разово пропустити черговий щомісячний платіж 27.11.20
по кредитці *....
подавати запит не потрібно"
Сегодня пришло сообщение от Альфа-банка:
По картці .... мин.платіж ...00 необхідно сплатити до 25.11."
Поясните по этим кредитным каникулам можно не платить в РД сумму задолженности льготного периода и минимальный платёж до следующей РД 25.12. и никаких штрафных санкций в виде процентов и т.п. не будет или как. Не очень понятно на сайте банка об этом моменте написано.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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