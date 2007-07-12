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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9087908890899090

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:47

  velvet написав:...Поясните по этим кредитным каникулам можно не платить в РД сумму задолженности льготного периода и минимальный платёж до следующей РД 25.12. и никаких штрафных санкций в виде процентов и т.п. не будет или как.

Можно не платить ОМП, и вам за это ничо не будет.
Но если не погасите задолженность в грейсе, то на нее как всегда будет начислено 40% годовых, и на основании этого будет сделан перерасчет следующего ОМП :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:58

  clientage написав:
  velvet написав:...Поясните по этим кредитным каникулам можно не платить в РД сумму задолженности льготного периода и минимальный платёж до следующей РД 25.12. и никаких штрафных санкций в виде процентов и т.п. не будет или как.

Можно не платить ОМП, и вам за это ничо не будет.
Но если не погасите задолженность в грейсе, то на нее как всегда будет начислено 40% годовых, и на основании этого будет сделан перерасчет следующего ОМП :mrgreen:

Погасив задолженность в грейсе я в любом случае погашу ОМП. Странное какое-то предложение от Альфы.Не каникулы, а кидалово какое-то.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:00

Re: Альфа-Банк

  velvet написав:Не каникулы, а кидалово какое-то.

Тут на форуме куча грейсовиков, для их это реальное кидалово.
А для пересичного, с ОМП 5К -- нормальное предложение :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 32981
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