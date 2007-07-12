Можно не платить ОМП, и вам за это ничо не будет.
Но если не погасите задолженность в грейсе, то на нее как всегда будет начислено 40% годовых, и на основании этого будет сделан перерасчет следующего ОМП
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:47
Можно не платить ОМП, и вам за это ничо не будет.
Но если не погасите задолженность в грейсе, то на нее как всегда будет начислено 40% годовых, и на основании этого будет сделан перерасчет следующего ОМП
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:58
Погасив задолженность в грейсе я в любом случае погашу ОМП. Странное какое-то предложение от Альфы.Не каникулы, а кидалово какое-то.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 23:00
Re: Альфа-Банк
Тут на форуме куча грейсовиков, для их это реальное кидалово.
А для пересичного, с ОМП 5К -- нормальное предложение
... делайте хоть что-нибудь!
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