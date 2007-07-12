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Альфа-Банк
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:47
velvet написав:
...Поясните по этим кредитным каникулам можно не платить в РД сумму задолженности льготного периода и минимальный платёж до следующей РД 25.12. и никаких штрафных санкций в виде процентов и т.п. не будет или как.
Можно не платить ОМП, и вам за это ничо не будет.
Но если не погасите задолженность в грейсе, то на нее как всегда будет начислено 40% годовых, и на основании этого будет сделан перерасчет следующего ОМП
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:58
clientage написав: velvet написав:
...Поясните по этим кредитным каникулам можно не платить в РД сумму задолженности льготного периода и минимальный платёж до следующей РД 25.12. и никаких штрафных санкций в виде процентов и т.п. не будет или как.
Можно не платить ОМП, и вам за это ничо не будет.
Но если не погасите задолженность в грейсе, то на нее как всегда будет начислено 40% годовых, и на основании этого будет сделан перерасчет следующего ОМП
Погасив задолженность в грейсе я в любом случае погашу ОМП. Странное какое-то предложение от Альфы.Не каникулы, а кидалово какое-то.
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velvet
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Додано: Чет 19 лис, 2020 23:00
velvet написав:
Не каникулы, а кидалово какое-то.
Тут на форуме куча грейсовиков, для их это реальное кидалово.
А для пересичного, с ОМП 5К -- нормальное предложение
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 03:43
SILVER_UA написав:
За транзакцию на официальном сайте Amazon заблокировали программу ссылаясь на п.3.15, бонусы аннулировали
3.15. Банк має право без попередження Учасника призупинити Нарахування Бонусів та заблокувати можливість Списання Бонусів на період розгляду ситуації на предмет наявності в діях Учасника елементів Зловживання в Програмі та / або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання заохоченнями, наданими Учасникам в рамках Програми.
можете пояснить в чем дело?
на Amazonе нельзя проводить оплату альфовскими и моно-картами?
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Arien
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 06:04
clientage написав: velvet написав:
Не каникулы, а кидалово какое-то.
Тут на форуме куча грейсовиков, для их это реальное кидалово.
А для пересичного, с ОМП 5К -- нормальное предложение
Года идут, а Алла все шлет сообщение о КК, пытаясь кинуть грейсовиков)
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:57
velvet написав:Alfa_Bank
Вчера пришло сообщение от Альфа-банка:
"Кредитні канікули! Пропонуємо разово пропустити черговий щомісячний платіж 27.11.20
по кредитці *....
подавати запит не потрібно"
Сегодня пришло сообщение от Альфа-банка:
По картці .... мин.платіж ...00 необхідно сплатити до 25.11."
Поясните по этим кредитным каникулам можно не платить в РД сумму задолженности льготного периода и минимальный платёж до следующей РД 25.12. и никаких штрафных санкций в виде процентов и т.п. не будет или как. Не очень понятно на сайте банка об этом моменте написано.
Добрый день. Можно не платить только ежемесячный платеж. Если хотите пользоваться ЛП, сумму задолженности можно погашать.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:11
SILVER_UA написав:
За транзакцию на официальном сайте Amazon заблокировали программу ссылаясь на п.3.15, бонусы аннулировали
О, а я тока собрался книги в оригинале почитать.
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Water
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:13
Arien написав:
можете пояснить в чем дело?
на Amazonе нельзя проводить оплату альфовскими и моно-картами?
Можно, но компенсации НДС вы не получите. Точнее получите, но банк ее изымет взад.
UPD: Моно, насколько я помню, ничего не изымал, просто приравнял USкниги к нулю.
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