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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9088908990909091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:17

Мошенничество

Альфа банк до такой степени обнаглел, что вместе с блокировкой кешью за транзакции на Амазоне банит также Тревел с аннулированием баллов и там. Хотя Тревел к Амазону никакого отношения не имел конечно же
SILVER_UA
 
Повідомлень: 781
З нами з: 21.07.10
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:18

  Arien написав:можете пояснить в чем дело?
на Amazonе нельзя проводить оплату альфовскими и моно-картами?

можно, но потом любой может без объяснения лишиться бонусов
SILVER_UA
 
Повідомлень: 781
З нами з: 21.07.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9088908990909091
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