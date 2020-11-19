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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:17
Альфа банк до такой степени обнаглел, что вместе с блокировкой кешью за транзакции на Амазоне банит также Тревел с аннулированием баллов и там. Хотя Тревел к Амазону никакого отношения не имел конечно же
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:18
Arien написав:
можете пояснить в чем дело?
на Amazonе нельзя проводить оплату альфовскими и моно-картами?
можно, но потом любой может без объяснения лишиться бонусов
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