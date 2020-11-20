Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:16

SILVER_UA написав: За транзакцию на официальном сайте Amazon заблокировали программу ссылаясь на п.3.15, бонусы аннулировали За транзакцию на официальном сайте Amazon заблокировали программу ссылаясь на п.3.15, бонусы аннулировали

А как вы об этом узнали? А то у меня из мобайла вообще раздел про орехи пропал. Нет больше этой большой кнопки. Вот и думаю, это очередной баг какой-то, или меня тоже того?На Амазоне не покупал, и вообще у меня тех орехов гривен на 200 за последние несколько месяцев наскреблось, а я их всё никак вывести не удосуживался (и транзакции подходящей не было). Пару дней назад, наконец, сделал платеж подходящей суммой, но при попытке вывода оно её не увидело (это что, нужно ждать пока по счету проведется?), а теперь вот вообще раздела нет.