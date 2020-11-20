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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:17
Мошенничество
Альфа банк до такой степени обнаглел, что вместе с блокировкой кешью за транзакции на Амазоне банит также Тревел с аннулированием баллов и там. Хотя Тревел к Амазону никакого отношения не имел конечно же
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:18
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:16
А как вы об этом узнали? А то у меня из мобайла вообще раздел про орехи пропал. Нет больше этой большой кнопки. Вот и думаю, это очередной баг какой-то, или меня тоже того?
На Амазоне не покупал, и вообще у меня тех орехов гривен на 200 за последние несколько месяцев наскреблось, а я их всё никак вывести не удосуживался (и транзакции подходящей не было). Пару дней назад, наконец, сделал платеж подходящей суммой, но при попытке вывода оно её не увидело (это что, нужно ждать пока по счету проведется?), а теперь вот вообще раздела нет.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:35
Это - временная неисправность.
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