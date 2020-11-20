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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9088908990909091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:17

Мошенничество

Альфа банк до такой степени обнаглел, что вместе с блокировкой кешью за транзакции на Амазоне банит также Тревел с аннулированием баллов и там. Хотя Тревел к Амазону никакого отношения не имел конечно же
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:18

  Arien написав:можете пояснить в чем дело?
на Amazonе нельзя проводить оплату альфовскими и моно-картами?

можно, но потом любой может без объяснения лишиться бонусов
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:16

  SILVER_UA написав:За транзакцию на официальном сайте Amazon заблокировали программу ссылаясь на п.3.15, бонусы аннулировали

А как вы об этом узнали? А то у меня из мобайла вообще раздел про орехи пропал. Нет больше этой большой кнопки. Вот и думаю, это очередной баг какой-то, или меня тоже того?
На Амазоне не покупал, и вообще у меня тех орехов гривен на 200 за последние несколько месяцев наскреблось, а я их всё никак вывести не удосуживался (и транзакции подходящей не было). Пару дней назад, наконец, сделал платеж подходящей суммой, но при попытке вывода оно её не увидело (это что, нужно ждать пока по счету проведется?), а теперь вот вообще раздела нет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:35

  M-Audio написав:А то у меня из мобайла вообще раздел про орехи пропал. Нет больше этой большой кнопки. Вот и думаю, это очередной баг какой-то, или меня тоже того?


Это - временная неисправность.

https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017593700
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 15:04

Re: Альфа-Банк

на халяву переход в приложении с действующего комфорта на новые пакеты,где суммы по банкомётам выше?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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