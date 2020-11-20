Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лис, 2020 16:21
clientage написав: tano написав:
Как нынче отключается М-банкинг?
он же СМС-инфо, он же Альфа-Чек...
Отключается заявой в отд-и
А переключается в апликухе на шаровые пуши
...на первой минуте получения карты))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Повідомлень: 4800
З нами з: 03.12.14
Подякував: 702 раз.
Подякували: 865 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:11
Давно банк поднимал лимиты по кредиткам самостоятельно? А то в интервью говорят что деньги девать некуда, а на повышение справки запрашивают. Что то не сходится... )
Размер имеет значение.
2XL
Повідомлень: 3484
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 224 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:18
АндрейМ написав: M-Audio написав:
А то у меня из мобайла вообще раздел про орехи пропал. Нет больше этой большой кнопки. Вот и думаю, это очередной баг какой-то, или меня тоже того?
Это - временная неисправность.
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017593700
Вот почему спам от банка приходит исправно, а информацию о том, что ничего не работает, можно получить только на форуме?
M-Audio
Повідомлень: 1871
З нами з: 23.03.11
Подякував: 321 раз.
Подякували: 298 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:21
M-Audio написав:
Вот почему спам от банка приходит исправно, а информацию о том, что ничего не работает, можно получить только на форуме?
Очевидно, что когда ничего не работает, не работают и уведомления
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 1778
З нами з: 31.07.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 217 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
ingtrans
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
17618
2473834
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6596
1481245
44299
5379337