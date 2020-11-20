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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9089909090919092

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:21

  clientage написав:
  tano написав:Как нынче отключается М-банкинг?

он же СМС-инфо, он же Альфа-Чек...
Отключается заявой в отд-и
А переключается в апликухе на шаровые пуши

...на первой минуте получения карты))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:11

Re: Альфа-Банк

Давно банк поднимал лимиты по кредиткам самостоятельно? А то в интервью говорят что деньги девать некуда, а на повышение справки запрашивают. Что то не сходится... )
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:18

  АндрейМ написав:
  M-Audio написав:А то у меня из мобайла вообще раздел про орехи пропал. Нет больше этой большой кнопки. Вот и думаю, это очередной баг какой-то, или меня тоже того?


Это - временная неисправность.

https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017593700

Вот почему спам от банка приходит исправно, а информацию о том, что ничего не работает, можно получить только на форуме?
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:21

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Вот почему спам от банка приходит исправно, а информацию о том, что ничего не работает, можно получить только на форуме?

Очевидно, что когда ничего не работает, не работают и уведомления :mrgreen:
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ingtrans
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