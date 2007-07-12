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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9089909090919092

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:21

  clientage написав:
  tano написав:Как нынче отключается М-банкинг?

он же СМС-инфо, он же Альфа-Чек...
Отключается заявой в отд-и
А переключается в апликухе на шаровые пуши

...на первой минуте получения карты))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:11

Re: Альфа-Банк

Давно банк поднимал лимиты по кредиткам самостоятельно? А то в интервью говорят что деньги девать некуда, а на повышение справки запрашивают. Что то не сходится... )
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:18

  АндрейМ написав:
  M-Audio написав:А то у меня из мобайла вообще раздел про орехи пропал. Нет больше этой большой кнопки. Вот и думаю, это очередной баг какой-то, или меня тоже того?


Это - временная неисправность.

https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017593700

Вот почему спам от банка приходит исправно, а информацию о том, что ничего не работает, можно получить только на форуме?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:21

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Вот почему спам от банка приходит исправно, а информацию о том, что ничего не работает, можно получить только на форуме?

Очевидно, что когда ничего не работает, не работают и уведомления :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:40

  Stringer написав:
  freelanc написав:Кто-то знает, есть ли кешбек за обычные покупки Ультрой?

0,5% орехов - за бесконтакт

Именно картой? Или нужна какая-то техно-шняга с nfc?
Какой минимум орехов для вывода в кеш?
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freelanc
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:44

  freelanc написав:Или нужна какая-то техно-шняга с nfc?

Именно!
  freelanc написав:Какой минимум орехов для вывода в кеш?

От 62,11 грн.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 23:32

Странно... А почему уважаемые свинорылы не обсуждают акцию "Твой допинг на шопинг"?
Или никто уже не следит за акциями в Мобайле?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 00:32

  Искатель написав:Странно... А почему уважаемые свинорылы не обсуждают акцию "Твой допинг на шопинг"?
Или никто уже не следит за акциями в Мобайле?


Я отправил свифты через приват, заплатил комиссию 200$. Купил товар прямо из завода . Зачем мне акции такие ?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 01:00

  M-Audio написав: Пару дней назад, наконец, сделал платеж подходящей суммой, но при попытке вывода оно её не увидело (это что, нужно ждать пока по счету проведется?), а теперь вот вообще раздела нет.

ждать проводки + 1-3 раб. дня.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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