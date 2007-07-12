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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9090909190929093

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:34

Re: Альфа-Банк

Один я не могу войти в мобильное приложение?

Мол, возникла ошибка, но мы уже про неё знаем и занимаемся решением проблемы... уже два дня как.
aleexxxx
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Повідомлень: 67
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:44

aleexxxx
Зашёл сейчас без проблем.
Vorlon
 
Повідомлень: 9383
З нами з: 14.06.13
Подякував: 449 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:06

  Vorlon написав:aleexxxx
Зашёл сейчас без проблем.

Техподдержка ответила:
на некоторых устройствах андроид наблюдается данная ошибка, в разработке находиться обновление которое фиксит это сообщение, а пока что Вы можете воспользоваться веб-версией банкинга по ссылке
aleexxxx
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Повідомлень: 67
З нами з: 21.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 9090909190929093
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