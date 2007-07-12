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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:34
Один я не могу войти в мобильное приложение?
Мол, возникла ошибка, но мы уже про неё знаем и занимаемся решением проблемы... уже два дня как.
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aleexxxx
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Додано: Нед 22 лис, 2020 17:44
aleexxxx
Зашёл сейчас без проблем.
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Vorlon
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Додано: Нед 22 лис, 2020 19:06
Vorlon написав:aleexxxx
Зашёл сейчас без проблем.
Техподдержка ответила:
на некоторых устройствах андроид наблюдается данная ошибка, в разработке находиться обновление которое фиксит это сообщение, а пока что Вы можете воспользоваться веб-версией банкинга по ссылке
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aleexxxx
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