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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9090909190929093

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:34

Re: Альфа-Банк

Один я не могу войти в мобильное приложение?

Мол, возникла ошибка, но мы уже про неё знаем и занимаемся решением проблемы... уже два дня как.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:44

aleexxxx
Зашёл сейчас без проблем.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:06

  Vorlon написав:aleexxxx
Зашёл сейчас без проблем.

Техподдержка ответила:
на некоторых устройствах андроид наблюдается данная ошибка, в разработке находиться обновление которое фиксит это сообщение, а пока что Вы можете воспользоваться веб-версией банкинга по ссылке
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:10

Re: Альфа-Банк

никто не столкнулся с проблемой - тянешь на Альфу с Моно из МАБ - а нетушки

моно отклоняет, поскольку у моно списание идет в уе, хотя в Альфе задаю в грн. раньше в этом месяце уже делал такие переводы.

из моно сделал перевод на альфу

у кого из банков глюк?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:28

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:хотя в Альфе задаю в грн

а де вы у Алки задаете в чем тянуть?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 22:06



Может мне Алла даст кредитного лимита много и рассрочку на 6 месяцев.

А вообще что запрещает дать пол залог депозита, овгз, парко места . Например .
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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